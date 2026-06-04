рф распространяет фейк об украинских мужчинах, которые якобы используют женщин и детей как «живой щит» при пересечении Тисы
Киев • УНН
рф распространяет фейк от имени HRW о расстрелах семей на реке Тиса. В ЦПД опровергли ложь о гибели 76 семей при пересечении границы.
Враг распространяет фальшивое видео, созданное якобы от имени правозащитной организации Human Rights Watch, в котором безосновательно обвиняют украинских пограничников в убийствах гражданских при попытках незаконного пересечения границы через реку Тису. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
Российская пропаганда распространяет фейковое видео от имени правозащитной организации Human Rights Watch. В нем утверждается, будто украинские мужчины используют женщин и детей как "живой щит" при попытках пересечь границу через реку Тису, рассчитывая, что пограничники не будут стрелять по семьям
Далее авторы вброса утверждают, что украинские пограничники якобы все равно расстреливают целые семьи, а с начала года таким образом погибли "76 семей".
В ЦПД отмечают, что на самом деле Human Rights Watch не публиковала никаких подобных заявлений или отчетов. Пропагандисты традиционно имитируют стиль авторитетных международных организаций, чтобы придать своему вбросу видимость достоверности. Никаких реальных источников, подтверждающих приведенную статистику, не существует.
В сети распространяют фейк о "наборе школьников в ТЦК" - ЦПД03.06.26, 11:40 • 3496 просмотров