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В сети распространяют фейк о "наборе школьников в ТЦК" - ЦПД

Киев • УНН

 • 1532 просмотра

В сети распространяют фейковое объявление от имени полиции о наборе подростков 15–17 лет в ТЦК. Нацполиция и ЦПД официально опровергли эту информацию.

В сети распространяют фейк о "наборе школьников в ТЦК" - ЦПД

В социальных сетях и мессенджерах распространяют фейковое объявление о якобы наборе школьников в возрасте 15–17 лет на "летнюю практику" в структуры ТЦК и СП. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В ЦПД отметили, что сфабрикованное объявление распространяется якобы от имени Национальной полиции Украины. В нем несовершеннолетним предлагают должности "ассистента участкового", "младшего сотрудника ТЦК" и "оформителя повесток".

В то же время в Национальной полиции официально опровергли эту информацию.

Никакого набора несовершеннолетних для выполнения служебных функций не проводили и не инициировали

- подчеркнули в ЦПД.

По данным Центра, главная цель подобных информационных вбросов – дискредитация мобилизационных процессов в Украине и попытка посеять панику среди родителей.

Враг пытается создать ложное представление, будто в Украине к мобилизационным мероприятиям уже привлекают детей, чтобы вызвать беспокойство у родителей

- говорится в сообщении.

В ЦПД также напомнили, что российская пропаганда регулярно использует поддельные документы, фейковые объявления и фальшивые сообщения якобы от имени украинских государственных органов для проведения информационно-психологических операций.

кремль подталкивает российскую молодежь в армию вместо учебы - ЦПД СНБО02.06.26, 11:17 • 3068 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Социальная сеть
Мобилизация
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина