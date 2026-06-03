В сети распространяют фейк о "наборе школьников в ТЦК" - ЦПД
Киев • УНН
В сети распространяют фейковое объявление от имени полиции о наборе подростков 15–17 лет в ТЦК. Нацполиция и ЦПД официально опровергли эту информацию.
В социальных сетях и мессенджерах распространяют фейковое объявление о якобы наборе школьников в возрасте 15–17 лет на "летнюю практику" в структуры ТЦК и СП. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
В ЦПД отметили, что сфабрикованное объявление распространяется якобы от имени Национальной полиции Украины. В нем несовершеннолетним предлагают должности "ассистента участкового", "младшего сотрудника ТЦК" и "оформителя повесток".
В то же время в Национальной полиции официально опровергли эту информацию.
Никакого набора несовершеннолетних для выполнения служебных функций не проводили и не инициировали
По данным Центра, главная цель подобных информационных вбросов – дискредитация мобилизационных процессов в Украине и попытка посеять панику среди родителей.
Враг пытается создать ложное представление, будто в Украине к мобилизационным мероприятиям уже привлекают детей, чтобы вызвать беспокойство у родителей
В ЦПД также напомнили, что российская пропаганда регулярно использует поддельные документы, фейковые объявления и фальшивые сообщения якобы от имени украинских государственных органов для проведения информационно-психологических операций.
кремль подталкивает российскую молодежь в армию вместо учебы - ЦПД СНБО02.06.26, 11:17 • 3068 просмотров