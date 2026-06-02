В россии власти сокращают доступ к высшему образованию и одновременно расширяют стимулы для вступления в армию, фактически подталкивая молодежь выбирать военную службу вместо учебы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

В россии целенаправленно сокращают доступ к гуманитарному и социальному образованию — взамен расширяют льготы для тех, кто идет воевать против Украины - говорится в сообщении.

Власти сократили 47 тысяч платных мест в вузах по "ненужным" специальностям - юриспруденция, экономика, психология, менеджмент. Одновременно стоимость обучения выросла в среднем на 10-30%.

Параллельно российский диктатор владимир путин подписал закон о специальных квотах для вдов и родственников погибших военных: поступление в университеты без экзаменов и бесплатные подготовительные курсы. Логика проста — погибнуть на фронте выгоднее, чем учиться.

кремль окончательно перевел высшее образование в режим обслуживания войны. российскую молодежь лишают будущего, искусственно загоняя в условия, где единственным доступным социальным лифтом остается подписание контракта с минобороны рф, а самих студентов рассматривают исключительно как расходный материал для пополнения потерь оккупационной армии - добавили в ЦПД.

