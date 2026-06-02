кремль подталкивает российскую молодежь в армию вместо учебы - ЦПД СНБО
Киев • УНН
В рф сократили 47 тысяч мест в вузах и подняли цены на обучение на 30%. Власти внедряют льготы для военных, стимулируя молодежь выбирать армию.
В россии власти сокращают доступ к высшему образованию и одновременно расширяют стимулы для вступления в армию, фактически подталкивая молодежь выбирать военную службу вместо учебы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
В россии целенаправленно сокращают доступ к гуманитарному и социальному образованию — взамен расширяют льготы для тех, кто идет воевать против Украины
Власти сократили 47 тысяч платных мест в вузах по "ненужным" специальностям - юриспруденция, экономика, психология, менеджмент. Одновременно стоимость обучения выросла в среднем на 10-30%.
Параллельно российский диктатор владимир путин подписал закон о специальных квотах для вдов и родственников погибших военных: поступление в университеты без экзаменов и бесплатные подготовительные курсы. Логика проста — погибнуть на фронте выгоднее, чем учиться.
кремль окончательно перевел высшее образование в режим обслуживания войны. российскую молодежь лишают будущего, искусственно загоняя в условия, где единственным доступным социальным лифтом остается подписание контракта с минобороны рф, а самих студентов рассматривают исключительно как расходный материал для пополнения потерь оккупационной армии
В рф школьников на последнем звонке учили управлять дронами - ЦПД31.05.26, 01:05 • 5691 просмотр