Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 24193 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 29164 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 21016 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 66893 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 85464 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 56881 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 58589 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 70790 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71150 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 71777 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
В рф школьников на последнем звонке учили управлять дронами - ЦПД

Киев • УНН

 • 778 просмотра

В мурманске школьников агитировали к службе в беспилотных войсках прямо на празднике. кремль системно готовит новое поколение к участию в боевых действиях.

В россии продолжают системно милитаризировать детей и молодежь, привлекая их к подготовке для будущего участия в войне. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Отмечается, что в мурманске во время празднования последнего звонка при поддержке местных властей работал стенд подсанкционного центра "воин", который занимается так называемым "патриотическим воспитанием" молодежи.

Во время мероприятия школьников фактически агитировали к службе в "беспилотных войсках" и обучали управлять боевыми дронами

В Центре подчеркивают, что это не единичный случай, а часть целенаправленной государственной политики кремля по подготовке нового поколения к войне. Так, ранее сообщалось, что в рф планируют начислять абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы за навыки управления беспилотниками.

"Такими мерами российские власти нормализуют вовлечение детей и подростков в милитарные структуры и готовят новое поколение к войне. Подобные практики являются очередным свидетельством деградации гуманитарной политики рф, где детей рассматривают исключительно как ресурс для продолжения военной агрессии", - резюмируют в ЦПД.

рф расширяет сеть центров "авангард" и "воин" для милитаризации молодежи. На подготовку школьников к войне уже потратили более 50 миллиардов рублей.

Оккупанты на Херсонщине милитаризируют детей через игру Зарница 2.0 - ЦПД16.03.26, 07:15 • 5581 просмотр

Андрей Тимощенков

ОбществоНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Беспилотный летательный аппарат