В рф школьников на последнем звонке учили управлять дронами - ЦПД
В мурманске школьников агитировали к службе в беспилотных войсках прямо на празднике. кремль системно готовит новое поколение к участию в боевых действиях.
В россии продолжают системно милитаризировать детей и молодежь, привлекая их к подготовке для будущего участия в войне. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Отмечается, что в мурманске во время празднования последнего звонка при поддержке местных властей работал стенд подсанкционного центра "воин", который занимается так называемым "патриотическим воспитанием" молодежи.
Во время мероприятия школьников фактически агитировали к службе в "беспилотных войсках" и обучали управлять боевыми дронами
В Центре подчеркивают, что это не единичный случай, а часть целенаправленной государственной политики кремля по подготовке нового поколения к войне. Так, ранее сообщалось, что в рф планируют начислять абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы за навыки управления беспилотниками.
"Такими мерами российские власти нормализуют вовлечение детей и подростков в милитарные структуры и готовят новое поколение к войне. Подобные практики являются очередным свидетельством деградации гуманитарной политики рф, где детей рассматривают исключительно как ресурс для продолжения военной агрессии", - резюмируют в ЦПД.
рф расширяет сеть центров "авангард" и "воин" для милитаризации молодежи. На подготовку школьников к войне уже потратили более 50 миллиардов рублей.
