Оккупанты на Херсонщине милитаризируют детей через игру Зарница 2.0 - ЦПД
Киев • УНН
На ВОТ Херсонщины создали штаб для военной подготовки подростков с участием росгвардии. Оккупанты готовят детей к войне и службе в армии РФ.
На временно оккупированной Херсонщине оккупанты продолжают милитаризировать детей через военно-патриотическую игру "Зарница 2.0". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что гауляйтер временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо сообщил о формировании штаба для организации всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". К работе привлекли представителей оккупационных властей, росгвардии, МЧС, "юнармии", студенческих корпусов и общественных организаций.
Россия системно милитаризирует детей на оккупированных территориях, готовя новое поколение к войне и беспрекословной лояльности режиму. "Зарница 2.0" - это не спортивная игра, а инструмент военной подготовки подростков, который нормализует насилие, прививает культ армии и формирует готовность воевать за интересы Кремля
Указывается, что привлечение росгвардии, "юнармии" и оккупационных структур свидетельствует о масштабной кампании по воспитанию будущих солдат.
"Цель оккупантов - превратить детей в ресурс для продолжения войны. Милитаризация через "патриотические игры" разрушает детство, навязывает агрессивные ценности и готовит поколение, которое будет воспринимать войну как норму жизни", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Российская администрация продолжает политику милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. По сообщению Мариупольского городского совета, на базе местной школы №41 создали первый в так называемой "ДНР" специализированный класс милитарного движения "Юнармия", в который привлекли 17 учеников пятых классов.
