Окупанти відкрили в маріупольській школі перший "юнармійський клас" для п’ятикласників

06:12 • 10194 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 29705 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 53405 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 83624 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 49588 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 43805 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 32890 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40657 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81901 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45282 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Популярнi новини
В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину9 березня, 00:14 • 9044 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 29498 перегляди
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 11875 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 23119 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 15889 перегляди
Публікації
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 5210 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 83615 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 91471 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 95883 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 125610 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
УНН Lite
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 5796 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 7816 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 28627 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 35641 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 37500 перегляди
Окупанти відкрили в маріупольській школі перший "юнармійський клас" для п’ятикласників

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

На базі школи №41 окупанти залучили 17 дітей до мілітарного руху Юнармія. Учнів навчатимуть стройовій підготовці та зброї для служби в армії рф.

Окупанти відкрили в маріупольській школі перший "юнармійський клас" для п’ятикласників

російська адміністрація продовжує політику мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням Маріупольської міської ради, на базі місцевої школи №41 створили перший у так званій "днр" спеціалізований клас мілітарного руху "Юнармія", до якого залучили 17 учнів п’ятих класів. Про це пише УНН.

Деталі

Замість стандартного навчання діти проходитимуть стройову підготовку, тактичну медицину та посилене "патріотичне виховання". Керівництво окупаційного закладу не приховує справжньої мети таких нововведень – підготовку майбутнього мобілізаційного ресурсу для армії рф.

Директорка школи відкрито заявила: "Ми прагнемо виховати майбутніх захисників країни", фактично підтверджуючи примусову ідеологічну обробку неповнолітніх.

Системна робота пропагандистських рухів

Маріупольська мерія наголошує, що подібні осередки вже функціонують у школах №26 та №7.

Минулого року так звана "адміністрація" міста зобов’язала всі навчальні заклади співпрацювати з воєнізованим рухом "Юнармія". Дітей навчають поводженню зі зброєю, проводять військові марші та церемонії присяги на вірність росії, подаючи службу в армії агресора як єдиний перспективний шлях розвитку.

Окупанти планують перетворити "Азовсталь" на музейний кластер для викривлення історії – міськрада Маріуполя31.01.26, 16:22 • 4138 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні