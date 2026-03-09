Окупанти відкрили в маріупольській школі перший "юнармійський клас" для п’ятикласників
Київ • УНН
На базі школи №41 окупанти залучили 17 дітей до мілітарного руху Юнармія. Учнів навчатимуть стройовій підготовці та зброї для служби в армії рф.
російська адміністрація продовжує політику мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням Маріупольської міської ради, на базі місцевої школи №41 створили перший у так званій "днр" спеціалізований клас мілітарного руху "Юнармія", до якого залучили 17 учнів п’ятих класів. Про це пише УНН.
Деталі
Замість стандартного навчання діти проходитимуть стройову підготовку, тактичну медицину та посилене "патріотичне виховання". Керівництво окупаційного закладу не приховує справжньої мети таких нововведень – підготовку майбутнього мобілізаційного ресурсу для армії рф.
Директорка школи відкрито заявила: "Ми прагнемо виховати майбутніх захисників країни", фактично підтверджуючи примусову ідеологічну обробку неповнолітніх.
Системна робота пропагандистських рухів
Маріупольська мерія наголошує, що подібні осередки вже функціонують у школах №26 та №7.
Минулого року так звана "адміністрація" міста зобов’язала всі навчальні заклади співпрацювати з воєнізованим рухом "Юнармія". Дітей навчають поводженню зі зброєю, проводять військові марші та церемонії присяги на вірність росії, подаючи службу в армії агресора як єдиний перспективний шлях розвитку.
