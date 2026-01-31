$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 12296 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 13562 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 13129 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 17320 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 10638 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 24568 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 43671 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 49045 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 29303 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Окупанти планують перетворити "Азовсталь" на музейний кластер для викривлення історії – міськрада Маріуполя

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Маріупольська міськрада повідомляє про наміри окупантів знищити автентичний вигляд "Азовсталі". Планують створити "музейний кластер", щоб стерти пам'ять про воєнні злочини рф.

Окупанти планують перетворити "Азовсталь" на музейний кластер для викривлення історії – міськрада Маріуполя

Маріупольська міська рада повідомляє про наміри окупаційної адміністрації знищити автентичний вигляд металургійного комбінату "Азовсталь" – головного символу героїчного опору українських захисників. Про це пише УНН.

Деталі

Псевдомер міста Антон Кольцов озвучив черговий план перебудови території заводу, який передбачає створення так званого "музейного кластера", що має на меті стерти пам'ять про воєнні злочини рф та подвиг оборонців Маріуполя.

Поділ території на зони та "музей історії"

Згідно з планами загарбників, комбінат не буде відновлено як металургійне підприємство. Територію планують розділити на три частини: історико-меморіальну, промисловий парк та рекреаційну зону. В меморіальній частині окупанти хочуть відкрити музей історії комбінату, де окремі промислові об'єкти залишать як експонати просто неба.

Суд призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі очільнику окупаційної адміністрації Маріуполя31.01.26, 14:10 • 1474 перегляди

Основну площу відведено під постіндустріальний парк, де нібито розгорнуть високотехнологічні виробництва, що виглядає сумнівно на тлі повної руйнації інфраструктури міста.

Спроби переписати історію на кістках маріупольців

У міськраді заявили, що активне просування ідеї "відновлення" та створення музеїв на місці зруйнованих об'єктів є частиною стратегії кремля з переписування історії Маріуполя. Окупанти вже знесли більшість українських пам'ятників у місті та намагаються перетворити місця масової загибелі людей на символи "нового життя". Насправді ж такі ініціативи є спробою легалізувати присутність агресора та приховати сліди кривавих штурмів, під час яких загинули тисячі мирних мешканців і військових. 

ЦНС: росія списала мільярди на руїни Маріуполя31.01.26, 01:30 • 17213 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Азовсталь
Маріуполь