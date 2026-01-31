Окупанти планують перетворити "Азовсталь" на музейний кластер для викривлення історії – міськрада Маріуполя
Київ • УНН
Маріупольська міськрада повідомляє про наміри окупантів знищити автентичний вигляд "Азовсталі". Планують створити "музейний кластер", щоб стерти пам'ять про воєнні злочини рф.
Маріупольська міська рада повідомляє про наміри окупаційної адміністрації знищити автентичний вигляд металургійного комбінату "Азовсталь" – головного символу героїчного опору українських захисників. Про це пише УНН.
Деталі
Псевдомер міста Антон Кольцов озвучив черговий план перебудови території заводу, який передбачає створення так званого "музейного кластера", що має на меті стерти пам'ять про воєнні злочини рф та подвиг оборонців Маріуполя.
Поділ території на зони та "музей історії"
Згідно з планами загарбників, комбінат не буде відновлено як металургійне підприємство. Територію планують розділити на три частини: історико-меморіальну, промисловий парк та рекреаційну зону. В меморіальній частині окупанти хочуть відкрити музей історії комбінату, де окремі промислові об'єкти залишать як експонати просто неба.
Основну площу відведено під постіндустріальний парк, де нібито розгорнуть високотехнологічні виробництва, що виглядає сумнівно на тлі повної руйнації інфраструктури міста.
Спроби переписати історію на кістках маріупольців
У міськраді заявили, що активне просування ідеї "відновлення" та створення музеїв на місці зруйнованих об'єктів є частиною стратегії кремля з переписування історії Маріуполя. Окупанти вже знесли більшість українських пам'ятників у місті та намагаються перетворити місця масової загибелі людей на символи "нового життя". Насправді ж такі ініціативи є спробою легалізувати присутність агресора та приховати сліди кривавих штурмів, під час яких загинули тисячі мирних мешканців і військових.
