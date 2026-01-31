ЦНС: росія списала мільярди на руїни Маріуполя

Рахункова палата рф оприлюднила нищівний аудит діяльності ППК "Єдиний замовник", який курирував відновлення зруйнованих міст, зокрема Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що формально кошти "освоювалися" майже на 100%, але на практиці результат – провал: десятки об’єктів не добудовані, строки зірвані, а люди роками живуть без дахів над головою.

Аудитори зафіксували системні порушення: будівництво велося без затверджених проєктів і дозволів, кошториси штучно роздувалися – по окремих об’єктах вартість зросла більш ніж удвічі, а з 61 запланованого об’єкта за 2021–2024 роки ввели лише 26. При цьому підрядникам видавали аванси до 75%, а штрафи за зриви строків на мільярди рублів фактично не стягувалися