ЦНС: росія списала мільярди на руїни Маріуполя

18:51 • 9384 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 14540 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 17156 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 13691 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 15296 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 17206 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 19048 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 20351 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21527 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25574 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Меню
Популярнi новини
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 21491 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto30 січня, 15:51 • 10452 перегляди
ЄС планує прийняти Україну у 2027 році для доступу до наступного бюджету - Орбан30 січня, 16:15 • 7060 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 14580 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 6354 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 14620 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 21526 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 25713 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 82437 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Париж
Херсон
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 318:42 • 5390 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 5600 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 6406 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto30 січня, 15:51 • 10481 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 15435 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Серіали

ЦНС: росія списала мільярди на руїни Маріуполя

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Аудит Рахункової палати рф виявив провал у діяльності ППК "Єдиний замовник" щодо відновлення зруйнованих міст, зокрема Маріуполя. Десятки об'єктів не добудовані, строки зірвані, а вартість будівництва штучно завищувалася.

ЦНС: росія списала мільярди на руїни Маріуполя

Рахункова палата рф оприлюднила нищівний аудит діяльності ППК "Єдиний замовник", який курирував відновлення зруйнованих міст, зокрема Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що формально кошти "освоювалися" майже на 100%, але на практиці результат – провал: десятки об’єктів не добудовані, строки зірвані, а люди роками живуть без дахів над головою.

Аудитори зафіксували системні порушення: будівництво велося без затверджених проєктів і дозволів, кошториси штучно роздувалися – по окремих об’єктах вартість зросла більш ніж удвічі, а з 61 запланованого об’єкта за 2021–2024 роки ввели лише 26. При цьому підрядникам видавали аванси до 75%, а штрафи за зриви строків на мільярди рублів фактично не стягувалися

- йдеться у статті.

Вказується, що у компанії навіть не існувало KPI, пов’язаних із введенням об’єктів в експлуатацію – тобто бюджет можна було "освоювати" без жодної відповідальності за результат.

Нагадаємо

В окупованому Маріуполі діє системна схема перерозподілу майна, яке російські підприємці відновили після 2022 року за власний кошт. Після завершення робіт правовий статус об’єктів залишають невизначеним, а майно передають лояльним структурам.

кремль віддає окупований Маріуполь під контроль кадирівців в обмін на лояльність - АТЕШ17.01.26, 07:22 • 4654 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні