ЦНС: росія списала мільярди на руїни Маріуполя
Київ • УНН
Аудит Рахункової палати рф виявив провал у діяльності ППК "Єдиний замовник" щодо відновлення зруйнованих міст, зокрема Маріуполя. Десятки об'єктів не добудовані, строки зірвані, а вартість будівництва штучно завищувалася.
Рахункова палата рф оприлюднила нищівний аудит діяльності ППК "Єдиний замовник", який курирував відновлення зруйнованих міст, зокрема Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що формально кошти "освоювалися" майже на 100%, але на практиці результат – провал: десятки об’єктів не добудовані, строки зірвані, а люди роками живуть без дахів над головою.
Аудитори зафіксували системні порушення: будівництво велося без затверджених проєктів і дозволів, кошториси штучно роздувалися – по окремих об’єктах вартість зросла більш ніж удвічі, а з 61 запланованого об’єкта за 2021–2024 роки ввели лише 26. При цьому підрядникам видавали аванси до 75%, а штрафи за зриви строків на мільярди рублів фактично не стягувалися
Вказується, що у компанії навіть не існувало KPI, пов’язаних із введенням об’єктів в експлуатацію – тобто бюджет можна було "освоювати" без жодної відповідальності за результат.
Нагадаємо
В окупованому Маріуполі діє системна схема перерозподілу майна, яке російські підприємці відновили після 2022 року за власний кошт. Після завершення робіт правовий статус об’єктів залишають невизначеним, а майно передають лояльним структурам.
