ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя
Киев • УНН
Аудит Счетной палаты РФ выявил провал в деятельности ППК "Единый заказчик" по восстановлению разрушенных городов, в частности Мариуполя. Десятки объектов не достроены, сроки сорваны, а стоимость строительства искусственно завышалась.
Счетная палата РФ обнародовала сокрушительный аудит деятельности ППК "Единый заказчик", который курировал восстановление разрушенных городов, в частности Мариуполя. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что формально средства "осваивались" почти на 100%, но на практике результат – провал: десятки объектов не достроены, сроки сорваны, а люди годами живут без крыш над головой.
Аудиторы зафиксировали системные нарушения: строительство велось без утвержденных проектов и разрешений, сметы искусственно раздувались – по отдельным объектам стоимость выросла более чем вдвое, а из 61 запланированного объекта за 2021–2024 годы ввели лишь 26. При этом подрядчикам выдавали авансы до 75%, а штрафы за срывы сроков на миллиарды рублей фактически не взыскивались
Указывается, что у компании даже не существовало KPI, связанных с вводом объектов в эксплуатацию – то есть бюджет можно было "осваивать" без всякой ответственности за результат.
Напомним
В оккупированном Мариуполе действует системная схема перераспределения имущества, которое российские предприниматели восстановили после 2022 года за свой счет. После завершения работ правовой статус объектов оставляют неопределенным, а имущество передают лояльным структурам.
