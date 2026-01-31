$42.850.08
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Аудит Счетной палаты РФ выявил провал в деятельности ППК "Единый заказчик" по восстановлению разрушенных городов, в частности Мариуполя. Десятки объектов не достроены, сроки сорваны, а стоимость строительства искусственно завышалась.

ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя

Счетная палата РФ обнародовала сокрушительный аудит деятельности ППК "Единый заказчик", который курировал восстановление разрушенных городов, в частности Мариуполя. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что формально средства "осваивались" почти на 100%, но на практике результат – провал: десятки объектов не достроены, сроки сорваны, а люди годами живут без крыш над головой.

Аудиторы зафиксировали системные нарушения: строительство велось без утвержденных проектов и разрешений, сметы искусственно раздувались – по отдельным объектам стоимость выросла более чем вдвое, а из 61 запланированного объекта за 2021–2024 годы ввели лишь 26. При этом подрядчикам выдавали авансы до 75%, а штрафы за срывы сроков на миллиарды рублей фактически не взыскивались

- говорится в статье.

Указывается, что у компании даже не существовало KPI, связанных с вводом объектов в эксплуатацию – то есть бюджет можно было "осваивать" без всякой ответственности за результат.

Напомним

В оккупированном Мариуполе действует системная схема перераспределения имущества, которое российские предприниматели восстановили после 2022 года за свой счет. После завершения работ правовой статус объектов оставляют неопределенным, а имущество передают лояльным структурам.

Кремль отдает оккупированный Мариуполь под контроль кадыровцев в обмен на лояльность - АТЕШ17.01.26, 07:22 • 4658 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Война в Украине