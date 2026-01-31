ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя

Счетная палата РФ обнародовала сокрушительный аудит деятельности ППК "Единый заказчик", который курировал восстановление разрушенных городов, в частности Мариуполя. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что формально средства "осваивались" почти на 100%, но на практике результат – провал: десятки объектов не достроены, сроки сорваны, а люди годами живут без крыш над головой.

Аудиторы зафиксировали системные нарушения: строительство велось без утвержденных проектов и разрешений, сметы искусственно раздувались – по отдельным объектам стоимость выросла более чем вдвое, а из 61 запланированного объекта за 2021–2024 годы ввели лишь 26. При этом подрядчикам выдавали авансы до 75%, а штрафы за срывы сроков на миллиарды рублей фактически не взыскивались