Інвестиції без гарантій: у окупованому Маріуполі діє схема відбору бізнес-майна у російських підприємців
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі діє системна схема перерозподілу майна, яке російські підприємці відновили після 2022 року за власний кошт. Після завершення робіт правовий статус об’єктів залишають невизначеним, а майно передають лояльним структурам.
В окупованому Маріуполі діє системна схема перерозподілу майна, яке російські підприємці відновили після 2022 року за власний кошт. Бізнес залучали обіцянками легалізації прав, але після завершення робіт правовий статус об’єктів залишили невизначеним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр Національного Спротиву.
Деталі
За даними ЦНС, тиск здійснюють через повний контроль інфраструктури: вибіркові відключення світла, води, тепла, блокування вивезення сміття - для тих, хто намагається відстоювати права або відмовляється "домовлятися"
Після вкладень у десятки мільйонів рублів підприємцям повідомляють про "перегляд статусу" будівель, попри дозволи, які раніше видала та сама окупаційна адміністрація. За інформацією ЦНС, це не поодинокі випадки, мова йде про сотні об’єктів, уже внесених до списків на перерозподіл.
Це не хаос, а системна модель: "відбудову" використовують як приманку, щоб залучити кошти, а потім передати майно лояльним структурам. Підприємців розглядають як тимчасовий ресурс у схемі контролю над містом
Нагадаємо
Пропагандистські ресурси рф поширюють публікації про буцімто "відновлені будинки" та "благоустрій парків і спортмайданчиків". Особлива увага прикута до будівлі Маріупольського драмтеатру, яку було зруйновано авіаударом російських військ у березні 2022 року, попри те, що там переховувалися сотні цивільних, багато з яких загинули.