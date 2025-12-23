Інвестиції без гарантій: у окупованому Маріуполі діє схема відбору бізнес-майна у російських підприємців

$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 5090 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 15087 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 31969 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 48250 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 72855 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 43135 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 36428 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30240 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25989 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21888 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
80%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 24488 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 25718 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 24953 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 25080 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 25740 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 72854 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 54635 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 83364 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 105036 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 139915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Віталій Кличко
Ентоні Блінкен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Одеська область
Каліфорнія
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 136 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 3542 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 19161 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 21678 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 44003 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Forbes
Financial Times
Опалення

Інвестиції без гарантій: у окупованому Маріуполі діє схема відбору бізнес-майна у російських підприємців

Київ • УНН

 • 38 перегляди

В окупованому Маріуполі діє системна схема перерозподілу майна, яке російські підприємці відновили після 2022 року за власний кошт. Після завершення робіт правовий статус об’єктів залишають невизначеним, а майно передають лояльним структурам.

Інвестиції без гарантій: у окупованому Маріуполі діє схема відбору бізнес-майна у російських підприємців

В окупованому Маріуполі діє системна схема перерозподілу майна, яке російські підприємці відновили після 2022 року за власний кошт. Бізнес залучали обіцянками легалізації прав, але після завершення робіт правовий статус об’єктів залишили невизначеним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр Національного Спротиву.

Деталі

За даними ЦНС, тиск здійснюють через повний контроль інфраструктури: вибіркові відключення світла, води, тепла, блокування вивезення сміття - для тих, хто намагається відстоювати права або відмовляється "домовлятися"

- йдеться у дописі.

Після вкладень у десятки мільйонів рублів підприємцям повідомляють про "перегляд статусу" будівель, попри дозволи, які раніше видала та сама окупаційна адміністрація. За інформацією ЦНС, це не поодинокі випадки, мова йде про сотні об’єктів, уже внесених до списків на перерозподіл.

Це не хаос, а системна модель: "відбудову" використовують як приманку, щоб залучити кошти, а потім передати майно лояльним структурам. Підприємців розглядають як тимчасовий ресурс у схемі контролю над містом

- наголошують у ЦНС.

Нагадаємо

Пропагандистські ресурси рф поширюють публікації про буцімто "відновлені будинки" та "благоустрій парків і спортмайданчиків". Особлива увага прикута до будівлі Маріупольського драмтеатру, яку було зруйновано авіаударом російських військ у березні 2022 року, попри те, що там переховувалися сотні цивільних, багато з яких загинули.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НПНерухомість
Нерухомість
російська пропаганда
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Маріуполь