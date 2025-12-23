Инвестиции без гарантий: в оккупированном Мариуполе действует схема отъема бизнес-имущества у российских предпринимателей
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе действует системная схема перераспределения имущества, которое российские предприниматели восстановили после 2022 года за свой счет. После завершения работ правовой статус объектов оставляют неопределенным, а имущество передают лояльным структурам.
Подробности
По данным ЦНС, давление осуществляется через полный контроль инфраструктуры: выборочные отключения света, воды, тепла, блокировка вывоза мусора - для тех, кто пытается отстаивать права или отказывается "договариваться"
После вложений в десятки миллионов рублей предпринимателям сообщают о "пересмотре статуса" зданий, несмотря на разрешения, которые ранее выдала та же оккупационная администрация. По информации ЦНС, это не единичные случаи, речь идет о сотнях объектов, уже внесенных в списки на перераспределение.
Это не хаос, а системная модель: "восстановление" используют как приманку, чтобы привлечь средства, а затем передать имущество лояльным структурам. Предпринимателей рассматривают как временный ресурс в схеме контроля над городом
Напомним
Пропагандистские ресурсы рф распространяют публикации о якобы "восстановленных домах" и "благоустройстве парков и спортплощадок". Особое внимание приковано к зданию Мариупольского драмтеатра, которое было разрушено авиаударом российских войск в марте 2022 года, несмотря на то, что там скрывались сотни гражданских, многие из которых погибли.