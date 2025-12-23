Инвестиции без гарантий: в оккупированном Мариуполе действует схема отъема бизнес-имущества у российских предпринимателей

$42.150.10
08:27 • 6234 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 16348 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 33141 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 49445 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 74690 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 43603 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 36774 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30315 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 26042 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21925 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы23 декабря, 00:39 • 25594 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23 декабря, 02:14 • 26917 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto23 декабря, 02:50 • 26156 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News23 декабря, 04:02 • 26293 просмотра
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры05:45 • 27032 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
22 декабря, 14:35 • 74690 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 55645 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 84296 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 105966 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 140850 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 810 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video08:10 • 4420 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 19568 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 22057 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 44375 просмотра
Инвестиции без гарантий: в оккупированном Мариуполе действует схема отъема бизнес-имущества у российских предпринимателей

Киев • УНН

 • 472 просмотра

В оккупированном Мариуполе действует системная схема перераспределения имущества, которое российские предприниматели восстановили после 2022 года за свой счет. После завершения работ правовой статус объектов оставляют неопределенным, а имущество передают лояльным структурам.

Инвестиции без гарантий: в оккупированном Мариуполе действует схема отъема бизнес-имущества у российских предпринимателей

В оккупированном Мариуполе действует системная схема перераспределения имущества, которое российские предприниматели восстановили после 2022 года за свой счет. Бизнес привлекали обещаниями легализации прав, но после завершения работ правовой статус объектов оставили неопределенным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Подробности

По данным ЦНС, давление осуществляется через полный контроль инфраструктуры: выборочные отключения света, воды, тепла, блокировка вывоза мусора - для тех, кто пытается отстаивать права или отказывается "договариваться"

- говорится в сообщении.

После вложений в десятки миллионов рублей предпринимателям сообщают о "пересмотре статуса" зданий, несмотря на разрешения, которые ранее выдала та же оккупационная администрация. По информации ЦНС, это не единичные случаи, речь идет о сотнях объектов, уже внесенных в списки на перераспределение.

Это не хаос, а системная модель: "восстановление" используют как приманку, чтобы привлечь средства, а затем передать имущество лояльным структурам. Предпринимателей рассматривают как временный ресурс в схеме контроля над городом

- отмечают в ЦНС.

Напомним

Пропагандистские ресурсы рф распространяют публикации о якобы "восстановленных домах" и "благоустройстве парков и спортплощадок". Особое внимание приковано к зданию Мариупольского драмтеатра, которое было разрушено авиаударом российских войск в марте 2022 года, несмотря на то, что там скрывались сотни гражданских, многие из которых погибли.

Алла Киосак

