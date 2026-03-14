Посольство США в Багдаде атаковали два беспилотника - СМИ
Киев • УНН
Два дрона атаковали американское посольство в Ираке, вблизи здания зафиксирован дым и огонь. Информация о масштабах ущерба и пострадавших в настоящее время уточняется.
Сегодня посольство США в Багдаде (Ирак) подверглось атаке двух беспилотников. Об этом сообщил CNN представитель службы безопасности, хотя масштабы ущерба и количество пострадавших пока неизвестны, передает УНН.
На видео, геолоцированном CNN, виден дым и небольшие языки пламени, поднимающиеся из здания в непосредственной близости от комплекса посольства.
CNN обратился за дополнительной информацией в посольство, Госдепартамент, Белый дом и Центральное командование США.
