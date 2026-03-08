$43.810.0050.900.00
7 марта, 13:30
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
7 марта, 12:32
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
7 марта, 10:22
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Посольство США в Багдаде атаковали советскими ракетами "Катюша" - Reuters

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Американская ПВО C-RAM сбила ракету "Катюша" возле посольства в Ираке, пострадавших нет. Премьер-министр приказал найти виновных среди незаконных вооруженных групп.

Посольство США в Багдаде атаковали советскими ракетами "Катюша" - Reuters

Посольство США в столице Ирака Багдаде в субботу вечером подверглось ракетному обстрелу из реактивных систем залпового огня "Катюша". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности и свидетелей, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что около 21:00 по местному времени в центре Багдада вблизи дипломатического представительства прогремели взрывы и сработали сирены. Американская система противовоздушной обороны C-RAM сбила одну из ракет, и ни один снаряд не упал непосредственно на территорию посольства. Пострадавших среди американских граждан нет.

Это нападение свидетельствует о том, что связанные с Ираном иракские ополчения, пообещавшие отомстить за убийство верховного лидера Ирана, расширили свои цели за пределы военных баз США в Иракском Курдистане и энергетических интересов США, включив в них посольство США

- пишет издание.

В свою очередь премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани приказал силам безопасности найти тех, кто запустил снаряды, назвав их "мошенническими группами, действующими вне закона и не представляющими волю иракского народа".

Напомним

США закрыли посольство в Кувейте. Это вторая дипломатическая миссия, полностью приостановившая свою деятельность с начала войны с Ираном.

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Багдад
Ирак
Иран