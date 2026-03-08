Посольство США в Багдаде атаковали советскими ракетами "Катюша" - Reuters
Киев • УНН
Американская ПВО C-RAM сбила ракету "Катюша" возле посольства в Ираке, пострадавших нет. Премьер-министр приказал найти виновных среди незаконных вооруженных групп.
Посольство США в столице Ирака Багдаде в субботу вечером подверглось ракетному обстрелу из реактивных систем залпового огня "Катюша". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности и свидетелей, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что около 21:00 по местному времени в центре Багдада вблизи дипломатического представительства прогремели взрывы и сработали сирены. Американская система противовоздушной обороны C-RAM сбила одну из ракет, и ни один снаряд не упал непосредственно на территорию посольства. Пострадавших среди американских граждан нет.
Это нападение свидетельствует о том, что связанные с Ираном иракские ополчения, пообещавшие отомстить за убийство верховного лидера Ирана, расширили свои цели за пределы военных баз США в Иракском Курдистане и энергетических интересов США, включив в них посольство США
В свою очередь премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани приказал силам безопасности найти тех, кто запустил снаряды, назвав их "мошенническими группами, действующими вне закона и не представляющими волю иракского народа".
Напомним
США закрыли посольство в Кувейте. Это вторая дипломатическая миссия, полностью приостановившая свою деятельность с начала войны с Ираном.
Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ03.03.26, 18:10 • 5759 просмотров