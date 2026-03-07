Конфликт в Иране может сыграть на пользу Украине - президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, который может усложнить России военное сотрудничество с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По его словам, удары США и Израиля по Ирану, а также контратаки Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и по другим странам региона – означают, что "Иран и Россия пока не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности".

Кроме того, смещение внимания к Ирану может создать возможности для дипломатии по завершению войны в Украине, "предоставив участникам переговоров пространство для достижения соглашения без привлечения к ней всеобщего внимания".

Также Стубб считает, что война в Украине могла бы закончиться раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки в плане ПВО, как это произошло в регионе Персидского залива в первые 7 дней войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, президент Финляндии сравнил финансовые затраты на обе войны. По его оценке, первая неделя боевых действий в Иране обошлась примерно в 40 млрд долларов, что примерно равно ежегодным расходам европейских стран на помощь Украине.

Отдельно лидер Финляндии сделал еще один комментарий относительно России и Ближнего Востока. Он отметил, что в РФ уже есть два завода, которые производят дроны "Шахед" с использованием иранских технологий. Еще Стубб добавил, что вероятным негативным последствием конфликта на Ближнем Востоке станет рост цен на нефть, "которое, по сути, будет подписывать российскую военную машину".

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что военные операции США и Израиля против Ирана выходят за рамки международного права. Он считает, что действия США направлены на предотвращение получения Ираном ядерного оружия.