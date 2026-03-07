NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно

$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
13:30 • 1150 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
12:32 • 6688 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
10:22 • 12543 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
10:06 • 15385 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 36486 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 51631 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 58461 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 43620 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 76765 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 29787 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.4м/с
52%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке7 марта, 05:01 • 18135 просмотра
Мировые цены на нефть и газ бьют многолетние рекорды из-за войны с Ираном7 марта, 05:24 • 11742 просмотра
Курсанты казанского танкового училища начали сотрудничество с движением "АТЕШ" для саботажа войныPhoto7 марта, 06:00 • 8252 просмотра
19 из 29 ракет и 453 из 480 дронов обезвредили во время российской атаки, рф атаковала "Цирконами"7 марта, 07:12 • 9856 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 9242 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 40974 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 47933 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 76763 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 47081 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 54900 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"13:15 • 1198 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"12:43 • 2576 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту09:47 • 9262 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 19439 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 19701 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

Миссия DART изменила траекторию системы Дидимос вокруг Солнца после удара по спутнику. Ученые подтвердили успешность первого теста планетарной защиты.

NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно

Рано или поздно человечество обнаружит приближающийся к нам астероид, способный уничтожить целый город или даже целую страну. Именно поэтому в 2022 году NASA провело генеральную репетицию защиты планеты: они намеренно врезали беспилотный космический аппарат в безвредный астероид, чтобы изменить его траекторию, пишет УНН со ссылкой на National Geographic.

Детали

Целью был спутник Диморфос длиной 160 метров, вращающийся вокруг астероида Дидимос длиной 760 метров. Ни один из них не угрожает Земле, и изменение орбиты меньшего астероида вокруг его большего компаньона было крайне маловероятным. Миссия, известная как "Double Asteroid Redirection Test" (DART), прошла успешно, продемонстрировав, что отбросить астероид от Земли возможно.

Однако кропотливые телескопические наблюдения этой пары теперь показывают, что самоубийственная схватка DART с Диморфосом была настолько мощной, что отскочивший спутник создал для Дидимоса гравитационное смещение, переведя оба астероида на другую орбиту вокруг Солнца.

Другими словами, "ударив спутник с такой силой, мы также немного сдвинули гигантский объект, находящийся рядом с ним", отметил Энди Ривкин, планетарный астроном из Лаборатории прикладной физики (Applied Physics Laboratory) Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) и один из авторов нового исследования, опубликованного 6 марта в журнале Science Ad. Это первый случай, когда человечество изменило солнечную орбиту астероида.

Двойные астероиды, такие как Дидимос и Диморфос, имеют общий гравитационный центр. В центре этой области доминирует больший объект — в этом случае Дидимос, который в 200 раз массивнее своего спутника. Но если ударить меньший объект, его больший собрат тоже "почувствует" это.

Перед столкновением DART с Диморфосом в 2022 году ученым пришлось продумать все возможные результаты миссии, включая несколько мрачных сценариев. "Что если этот эксперимент направит систему Дидимоса на траекторию столкновения с Землей? — отметил Рахил Макадиа, еще один автор исследования и исследователь планетарной защиты из Университета Иллинойса (University of Illinois) в Урбана-Шампейне. — Это, очевидно, нежелательно. Поэтому мы изучили этот вопрос".

Они обнаружили, что никакого заметного влияния на Дидимос не будет. Он почувствует удар по Диморфосу, но сам Дидимос не сдвинулся бы с места.

Вместо этого NASA заявило, что для того, чтобы миссия считалась успешной, DART должен был изменить орбиту Диморфоса вокруг Дидимоса на 73 секунды. Вместо этого небольшой космический аппарат размером с фургон сократил орбиту астероида на 33 минуты — благодаря силе удара DART и выбросу обломков, отколовшихся от Диморфоса во время столкновения.

До начала миссии астрономы предполагали, что Диморфос является так называемой кучей обломков: вместо гигантской цельной скалы он больше похож на скопление валунов, едва удерживаемых вместе слабой гравитацией астероида. Если сбить его космическим аппаратом на скорости 14 000 миль в час, его часть неизбежно отколется в космос.

Но удар DART выбросил гораздо больше обломков, чем кто-либо ожидал. Этот поток воздуха действовал подобно реактивной струе ракеты, мощно отбрасывая астероид назад, гораздо сильнее, чем многие предсказывали.

Все, кто наблюдал за этой драмой, думали то же самое: "Это должно иметь неожиданные последствия", — говорит Федерика Спото, исследователь динамики астероидов из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института, которая не принимала участия в новом исследовании. Если Диморфос так сильно пострадал от космического аппарата, то что могло произойти с Дидимосом?

После выхода из строя DART в 2022 году Макадиа и его команда отслеживали Дидимоса и Диморфоса, используя метод, называемый звездным затмением. Это сложный процесс, который требует нахождения у нужного телескопа в нужное время, чтобы увидеть прохождение небесного объекта перед далекой звездой. На основе того, как объект временно блокирует свет звезд, астрономы могут определить, с какой скоростью и в каком направлении движется в космосе.

Благодаря почти двум десяткам звездных затмений команда Макадиа определила, что пара астероидов замедлилась — но лишь на 22 миллионные доли мили в час. Для сравнения, обычная садовая улитка движется примерно в 1000 раз быстрее.

В отличие от изменения орбиты Диморфоса вокруг Дидимоса, изменение околосолнечного пути Дидимоса было ничтожно малым — "эквивалентно перемещению системы Дидимоса на длину Эйфелевой башни за год", — говорит Кристина Томас, планетарный астроном из Университета Северной Аризоны, которая не принимала участия.

"Это крошечное, очень крошечное изменение", - говорит Макадиа. Но со временем незначительные изменения могут накапливаться и кардинально менять орбиты астероидов. На всякий случай они провели расчеты, чтобы понять, где Дидимос и его спутник могут оказаться в долгосрочной перспективе.

"Не волнуйтесь", пишет издание. "Мы в безопасности от столкновения Дидимоса с Землей", — говорит Макадиа.

Позже в этом году космический аппарат Hera Европейского космического агентства прибудет к Диморфосу, чтобы провести исследования обломков, оставленных DART. Это, несомненно, откроет новые подробности первого в истории человечества эксперимента по планетарной защите. Космический аппарат, возможно, и разлетелся на миллион частей в 2022 году, но он оставил после себя массу интересных научных данных, которые могут помочь защитить Землю, если (или когда) человечество обнаружит приближающийся космический камень.

Астрономы обнаружили второй по скорости астероид в Солнечной системе25.10.25, 13:49 • 6084 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника
Метеорит
Европейское космическое агентство
НАСА