Астрономы обнаружили второй по скорости астероид в Солнечной системе, скрывающийся в свете Солнца, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Недавно найденный космический объект едва не побил рекорд скорости.

Астероид, получивший название 2025 SC79, имеет траекторию внутри орбиты Венеры, которая облетает Солнце всего за 128 дней, что делает его вторым по скорости уникальным астероидом в Солнечной системе, согласно заявлению Carnegie Science. 2025 SC79 также довольно большой астероид: его длина составляет около 700 метров, что примерно соответствует длине небоскреба.

Астроном Скотт Шеппард из Университета Карнеги, известный первооткрыватель малых лун Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, заметил астероид, скрывающийся в солнечном свете, 27 сентября. Хотя 2025 SC79 не приблизится к Земле в ближайшем будущем, обнаружение скрытых астероидов крайне важно для защиты нашей планеты, подчеркнул Шеппард в своем заявлении.

Самые опасные астероиды труднее всего обнаружить. Большинство исследователей астероидов находят эти объекты в темноте ночи, когда их легче всего заметить. Но астероиды, скрывающиеся вблизи Солнца, можно наблюдать только в сумерках перед восходом или закатом солнца. Если эти "сумеречные" астероиды приблизятся к Земле, они могут представлять серьезную опасность столкновения - сказал Шеппард.

Шеппард и его команда ранее также обнаружили самый быстрый из известных астероидов, 2021 PH27, который вращается вокруг Солнца всего за 113 дней - менее трети земного года. Его исследование сумеречных астероидов, в частности при финансовой поддержке NASA, использует камеру темной энергии на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланка Национального научного фонда (NSF) в Чили.

Дальнейшие наблюдения 2025 SC79 потребуют нескольких месяцев, поскольку сейчас он находится за Солнцем с точки зрения Земли. "Будущие исследования этого объекта позволят узнать подробности о его составе, о том, как он выдерживает сильное нагревание вблизи Солнца, а также о его возможном происхождении", - заявили представители Университета Карнеги.

