Астрономы обнаружили второй по скорости астероид в Солнечной системе

Эксклюзив
10:22 • 3240 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 10057 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 13682 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
06:30 • 12998 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 16116 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 30759 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 47842 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36818 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38268 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31455 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk25 октября, 03:04 • 13382 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет06:14 • 12225 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ07:29 • 8032 просмотра
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствийPhoto07:41 • 5192 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 4902 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать09:55 • 5066 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
08:45 • 13672 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 32226 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 54375 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 47632 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Махмуд Аббас
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Мост Метро (Киев)
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь11:20 • 458 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ07:29 • 8188 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет06:14 • 12310 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 20006 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 23137 просмотра
Астрономы обнаружили второй по скорости астероид в Солнечной системе

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Астрономы обнаружили астероид 2025 SC79, который является вторым по скорости в Солнечной системе, вращаясь вокруг Солнца за 128 дней. Его длина составляет около 700 метров, и он скрывается в свете Солнца, что затрудняет обнаружение.

Астрономы обнаружили второй по скорости астероид в Солнечной системе

Астрономы обнаружили второй по скорости астероид в Солнечной системе, скрывающийся в свете Солнца, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Недавно найденный космический объект едва не побил рекорд скорости.

Астероид, получивший название 2025 SC79, имеет траекторию внутри орбиты Венеры, которая облетает Солнце всего за 128 дней, что делает его вторым по скорости уникальным астероидом в Солнечной системе, согласно заявлению Carnegie Science. 2025 SC79 также довольно большой астероид: его длина составляет около 700 метров, что примерно соответствует длине небоскреба.

Астроном Скотт Шеппард из Университета Карнеги, известный первооткрыватель малых лун Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, заметил астероид, скрывающийся в солнечном свете, 27 сентября. Хотя 2025 SC79 не приблизится к Земле в ближайшем будущем, обнаружение скрытых астероидов крайне важно для защиты нашей планеты, подчеркнул Шеппард в своем заявлении.

Самые опасные астероиды труднее всего обнаружить. Большинство исследователей астероидов находят эти объекты в темноте ночи, когда их легче всего заметить. Но астероиды, скрывающиеся вблизи Солнца, можно наблюдать только в сумерках перед восходом или закатом солнца. Если эти "сумеречные" астероиды приблизятся к Земле, они могут представлять серьезную опасность столкновения

- сказал Шеппард.

Шеппард и его команда ранее также обнаружили самый быстрый из известных астероидов, 2021 PH27, который вращается вокруг Солнца всего за 113 дней - менее трети земного года. Его исследование сумеречных астероидов, в частности при финансовой поддержке NASA, использует камеру темной энергии на 4-метровом телескопе Виктора М. Бланка Национального научного фонда (NSF) в Чили.

Дальнейшие наблюдения 2025 SC79 потребуют нескольких месяцев, поскольку сейчас он находится за Солнцем с точки зрения Земли. "Будущие исследования этого объекта позволят узнать подробности о его составе, о том, как он выдерживает сильное нагревание вблизи Солнца, а также о его возможном происхождении", - заявили представители Университета Карнеги.

Юлия Шрамко

