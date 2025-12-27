"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"

Несмотря на декларируемое властями снижение цен на медикаменты, стоимость базовых препаратов продолжает расти. Национальная полиция расследует масштабную коррупционную схему, по которой один из лидеров рынка ЧАО "Дарница" подозревается в искусственном завышении цен на лекарства для госзакупок в 5-10 раз. Об этом говорится в сюжете YouTube-канала "Инсайдер".

Детали

По версии следствия, "Дарница" системно завышала цены на лекарственные средства, закупаемые за государственный счет учреждениями здравоохранения, что нанесло значительный ущерб бюджету во время войны.

Эта ситуация разворачивается на фоне громких политических заявлений. Напомним, 13 февраля 2025 года президент Украины ввел в действие решение СНБО по стабилизации цен на лекарства, которое предусматривало удешевление топ-100 популярных препаратов на 30% с 1 марта. Уже 20 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко отчитался об успехе инициативы. Однако, по данным следствия, реальная картина была противоположной.

Следствие считает, что "Дарница" действовала в сговоре с дистрибьютором "Волыньфарм". Схема, по данным правоохранителей, выглядит так. Производитель предоставлял дистрибьютору скрытую скидку в 10% на лекарства. В то же время в реестре оптово-отпускных цен указывалась значительно завышенная так называемая "госпитальная цена", по которой больницы и госпитали покупали медикаменты за бюджетные средства.

Во время обысков 29 июля 2024 года, санкционированных Голосеевским райсудом Киева, правоохранители обнаружили внутреннюю документацию "Дарницы", которая демонстрирует колоссальную разницу между реальной себестоимостью и ценой продажи для больниц. Особо интересны данные за март 2025 года, в период, когда Минздрав отчитывался о снижении цен:

"Каптопрес" (от давления): себестоимость около 7 грн, отпускная цена завода - 50 грн.

"Налбуфин" (обезболивающее, в частности для онкобольных): себестоимость 109,42 грн, цена для продажи в больнице - 300 грн.

"Амброксол" (от кашля): себестоимость 5,69 грн, цена продажи дистрибьютору - 15 грн.

По имеющейся информации, Нацполиция еще полгода назад официальным письмом проинформировала Министерство здравоохранения о выявленных фактах и просила принять меры. Однако никакой реакции от ведомства до сих пор не поступило, что может свидетельствовать о том, что чиновникам было известно о завышении цен еще в 2024 году, и они скрывали эту информацию на этапе подготовки президентской программы.

Известно, что директор совета директоров компании "Дарница" Екатерина Загорий публично лоббировала снижение цен, перекладывая ответственность за их рост на аптечные сети, тогда как ее компания с долей рынка 15% была одним из главных ценообразователей. Деятельность "Дарницы" вызывает критику и среди коллег по цеху, в частности, со стороны руководства "Лубныфарм" и "Фармак".

Пока продолжается следствие и устанавливается окончательная сумма ущерба, нанесенного государству, дополнительным фактором риска становится недавнее решение Кабмина, который разрешил продажу безрецептурных лекарств на АЗС через заправщиков или вендинговые автоматы. Правительство объясняет это заботой о жителях сел и прифронтовых зон, где аптеки часто закрыты. Однако эксперты видят в этом новую лазейку для злоупотреблений. Существует обоснованное опасение, что через сети АЗС под видом безрецептурных препаратов начнут массово реализовывать "Гидазепам".

Кроме того, в условиях торговли через сети АЗС какая служба сможет контролировать соблюдение лицензионных условий и гарантировать отсутствие контрафактных препаратов на полках и их надлежащее качество? Похоже, ради получения сверхприбылей компания "Дарница" готова использовать любые методы, даже сомнительное расширение каналов сбыта препаратов, которые должны строго контролироваться.

Инновационные лекарства разрешили закупать по новой модели: детали