Инновационные лекарства разрешили закупать по новой модели: детали

Кабмин утвердил механизм смешанного финансирования закупки инновационных лекарств, разрешив присоединяться областным департаментам здравоохранения и больницам, сообщили в ГП "Медицинские закупки Украины", пишет УНН.

Детали

Принятое правительством постановление, как указано, "вводит механизм заключения договоров управляемого доступа (ДУД) на закупку инновационных лекарственных средств по смешанной модели финансирования: одновременно за счет государственного бюджета, местных бюджетов и средств учреждений здравоохранения".

"Это позволяет не только экономить средства, но и обеспечивать пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями теми лекарствами, которые ранее были фактически недоступны. В целом, в течение 2025 года были заключены новые договоры на поставку семи современных лекарственных средств для таких пациентов", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Как будет применяться этот механизм

Учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, которые будут софинансировать закупки инновационных лекарств по механизму ДУД, не смогут использовать для этого средства, предназначенные для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). При этом такие закупки для заказчиков являются добровольными.

Принятое постановление детализирует нормы принятых законов, которые ввели механизм смешанного финансирования для закупки в рамках ДУД, и создают механизм их практической реализации. В частности, документ утверждает:

порядок взаимодействия Минздрава и МЗУ с заказчиками, участвующими в финансировании закупок по договорам управляемого доступа;

типовую форму договора о взаимодействии, который будет заключаться между МЗУ и заказчиками в случае осуществления закупок по ДУД.

"Теперь областные департаменты здравоохранения и больницы смогут присоединяться к закупке инновационных препаратов, не имеющих аналогов в мире, в рамках договоров управляемого доступа. Многие регионы и медицинские учреждения уже закупали такие лекарства - в частности для лечения СМА или вакцину против вируса папилломы человека. В то же время принятие этого постановления позволит обеспечить лечение большего количества пациентов или закупить новые позиции", - отметил генеральный директор МЗУ Олег Клёц.

Справка

Механизм договоров управляемого доступа (ДУД) для закупок инновационных дорогостоящих лекарств МЗУ используют с 2022 года. Его суть в том, что государство выходит на прямые переговоры с производителем таких препаратов и гарантирует конфиденциальность информации об их стоимости и количестве, благодаря чему удается достичь гораздо более низких от рыночных цен.