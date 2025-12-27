Мужчина умер в Белгород-Днестровском ТЦК в Одесской области: детали
Киев • УНН
В Одесском областном ТЦК и СП сообщили о смерти мужчины в Белгород-Днестровском РТЦК и СП. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием.
В Белгород-Днестровском РТЦК и СП в Одесской области умер мужчина. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, передает УНН.
Детали
Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выражает соболезнования семье умершего гражданина и предоставляет разъяснения относительно обстоятельств происшествия, имевшего место 25 декабря 2025 года
Сообщается, что гражданин был доставлен в Белгород-Днестровский РТЦК и СП совместной группой оповещения для уточнения учетных данных. Находясь на территории центра, мужчина внезапно потерял сознание. Военнослужащие немедленно начали оказание домедицинской помощи и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия медиков, прибывших за считанные минуты и проведших комплекс реанимационных мероприятий, ими была констатирована смерть гражданина.
По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. Скорость ухудшения состояния здоровья и результаты медицинского осмотра подтверждают внезапный характер патологического состояния
Там подчеркнули, что распространение в информационном пространстве манипулятивных сообщений о якобы насильственной смерти или наличии телесных повреждений не соответствует действительности и является преждевременным до обнародования официальных результатов судебно-медицинской экспертизы.
Напомним
В Ровенском областном ТЦК отреагировали на сообщения о нападении на сотрудников ТЦК в Сарненском районе области.