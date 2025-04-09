Белгород-Днестровский

Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом

Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода линии электропередач, а два человека в Харьковской области отравились угарным газом.