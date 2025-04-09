Белгород-Днестровский

В Одесской области в результате атаки дронов горели гараж в Одесском районе и здание медучреждения в Белгород-Днестровском районе. Погибших и пострадавших нет.
В результате атаки российских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы, возникли пожары. Враг также атаковал санаторий в Белгород-Днестровском районе баллистической ракетой.
Ночью россия нанесла ракетный удар по Одесской области. В Белгород-Днестровском районе частично разрушена база отдыха и сожжены два автомобиля, пострадавших нет.
Александр Харлов посетил областную психиатрическую больницу №4, где продолжаются ремонтные работы. Он отметил улучшение условий для пациентов, но указал на недостаток койко-мест из-за ремонта.
В Одесской области собрано 2,57 млн тонн зерна со средней урожайностью 35,1 ц/га. Самая высокая урожайность в Белгород-Днестровском районе - 42,1 ц/га.
В Одесской области произошел взрыв. Ранее были предупреждения о ракетной угрозе для всего региона от председателя Одесской областной военной администрации и обнаружения ПС Украины скоростной цели, которая приближалась со стороны Черного моря.
По состоянию на 11 июля в Одесской области собрано более 1,5 миллиона тонн зерна, из которых озимой пшеницы - 909 000 тонн, озимого ячменя - 468 000 тонн, другие культуры, такие как яровая пшеница, яровой ячмень, горох и озимый рапс, также внесли свой вклад в общий урожай.
Российская армия обстреляла курортный поселок в Одесской области, попав в объекты туристической инфраструктуры. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Одесская областная государственная администрация получила значительную помощь от международных партнеров, включая ЕС, Нидерланды, Великобританию, Швецию, Италию, Грецию, Германию, Францию, США и Норвегию. Партнеры передают медицинское оборудование, машины скорой помощи, электрогенераторы и другую поддержку для восстановления и развития региона.
Несмотря на попытки россии разрушить украинскую инфраструктуру, Одесская область продолжает функционировать, предприятия работают, а жители готовятся к пляжному сезону.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области зафиксировали беспилотник, который летит в северном направлении.
российские беспилотники были замечены в разных направлениях по Украине.
Отопительный сезон в Одесской области будет постепенно завершаться с 31 марта в связи с потеплением.
Россияне выпустили баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М" из оккупированного Крыма, которая упала на открытую местность в Белгород-Днестровском районе Одесской области, не вызвав никаких жертв и разрушений.
В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда в Одесской области был найден мертвым пограничник с огнестрельным ранением, а в Подольске Одесской области на улице был найден мертвым военнослужащий, а в последнем случае задержан подозреваемый в убийстве.
Житель Одессы, который надел латексную маску, плащ и гидрокостюм, был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы вплавь через реку Днестр.
Вооруженные силы Украины предупредили о приближении ракеты к Белгород-Днестровскому району Одесской области, объявив воздушную тревогу на юге Украины.
СБУ посетит девушек в Одессе, которые снимали и публиковали видео взрывов в городе во время противовоздушной обороны.
В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.
Четверо взрослых и двое детей были госпитализированы после отравления угарным газом из-за неисправной системы отопления в двух селах Одесской области.
Ситуация на фронте остается стабильной на отдельных участках, но включает бои и вражеские обстрелы на разных направлениях: россияне совершили обстрелы вблизи Авдеевки, Первомайского и Роботино, тогда как украинцы отбили атаки в Белогоровке.
Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников, которые двигались со стороны Черного моря к Одесской, Николаевской и Белгород-Днестровской областей Украины.
Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода линии электропередач, а два человека в Харьковской области отравились угарным газом.
Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес.