Белгород-Днестровский

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28044 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесскую область ночью россияне атаковали дронами: произошли пожары

В Одесской области в результате атаки дронов горели гараж в Одесском районе и здание медучреждения в Белгород-Днестровском районе. Погибших и пострадавших нет.

Война • 13 марта, 07:04 • 23043 просмотра

российские дроны атаковали Одессу и область: что известно о разрушениях и последствиях ударов

В результате атаки российских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы, возникли пожары. Враг также атаковал санаторий в Белгород-Днестровском районе баллистической ракетой.

Война • 4 марта, 22:05 • 14785 просмотра

рф ночью осуществила ракетную атаку в Одесской области: из-за пожара частично разрушена база отдыха

Ночью россия нанесла ракетный удар по Одесской области. В Белгород-Днестровском районе частично разрушена база отдыха и сожжены два автомобиля, пострадавших нет.

Война • 28 сентября, 06:11 • 16085 просмотра

Инспекция психбольниц в Одесской области: областная власть рассказала детали

Александр Харлов посетил областную психиатрическую больницу №4, где продолжаются ремонтные работы. Он отметил улучшение условий для пациентов, но указал на недостаток койко-мест из-за ремонта.

Общество • 19 сентября, 10:44 • 14664 просмотра

Жатва-2024: аграрии Одесской области намолотили более 2,5 млн тонн зерна

В Одесской области собрано 2,57 млн тонн зерна со средней урожайностью 35,1 ц/га. Самая высокая урожайность в Белгород-Днестровском районе - 42,1 ц/га.

Экономика • 26 июля, 13:53 • 33641 просмотра

В Одесской области прогремел взрыв

В Одесской области произошел взрыв. Ранее были предупреждения о ракетной угрозе для всего региона от председателя Одесской областной военной администрации и обнаружения ПС Украины скоростной цели, которая приближалась со стороны Черного моря.

Война • 16 июля, 20:15 • 62310 просмотра

Жатва-2024: Одесская область перевалила отметку в 1,5 млн тонн зерна

По состоянию на 11 июля в Одесской области собрано более 1,5 миллиона тонн зерна, из которых озимой пшеницы - 909 000 тонн, озимого ячменя - 468 000 тонн, другие культуры, такие как яровая пшеница, яровой ячмень, горох и озимый рапс, также внесли свой вклад в общий урожай.

Общество • 13 июля, 06:20 • 39200 просмотра

Оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области: попали по объектам туристической инфраструктуры

Российская армия обстреляла курортный поселок в Одесской области, попав в объекты туристической инфраструктуры. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Война • 5 июня, 17:04 • 61287 просмотра

В Одесской ОВА подсчитали международную помощь от партнеров

Одесская областная государственная администрация получила значительную помощь от международных партнеров, включая ЕС, Нидерланды, Великобританию, Швецию, Италию, Грецию, Германию, Францию, США и Норвегию. Партнеры передают медицинское оборудование, машины скорой помощи, электрогенераторы и другую поддержку для восстановления и развития региона.

Общество • 1 июня, 12:58 • 34513 просмотра

Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

Несмотря на попытки россии разрушить украинскую инфраструктуру, Одесская область продолжает функционировать, предприятия работают, а жители готовятся к пляжному сезону.

Общество • 19 апреля, 15:22 • 27284 просмотра

В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области зафиксировали беспилотник, который летит в северном направлении.

Война • 5 апреля, 00:53 • 107864 просмотра

Зафиксировано перемещение вражеских БпЛА в разных направлениях по территории Украины

российские беспилотники были замечены в разных направлениях по Украине.

Война • 30 марта, 00:40 • 107996 просмотра

Кипер: отопительный сезон в Одесской области планируют постепенно завершать

Отопительный сезон в Одесской области будет постепенно завершаться с 31 марта в связи с потеплением.

Общество • 28 марта, 11:03 • 27037 просмотра

россияне снова применили баллистику по Одесской области: без жертв и разрушений - Силы обороны Юга

Россияне выпустили баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М" из оккупированного Крыма, которая упала на открытую местность в Белгород-Днестровском районе Одесской области, не вызвав никаких жертв и разрушений.

Война • 23 марта, 13:29 • 48387 просмотра

В Одесской области нашли мертвым пограничника

В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда в Одесской области был найден мертвым пограничник с огнестрельным ранением, а в Подольске Одесской области на улице был найден мертвым военнослужащий, а в последнем случае задержан подозреваемый в убийстве.

Криминал и ЧП • 14 марта, 15:23 • 26309 просмотра

В латексной маске и гидрокостюме одессит пытался переплыть Днестр и попасть в Молдову

Житель Одессы, который надел латексную маску, плащ и гидрокостюм, был задержан пограничниками при попытке незаконного пересечения украинско-молдавской границы вплавь через реку Днестр.

Криминал и ЧП • 10 марта, 17:12 • 39912 просмотра

В ВСУ предупредили о приближении ракеты в направлении Одесской области

Вооруженные силы Украины предупредили о приближении ракеты к Белгород-Днестровскому району Одесской области, объявив воздушную тревогу на юге Украины.

Война • 9 марта, 07:10 • 62940 просмотра

СБУ будет расследовать дела девушек, которые снимали на видео взрывы в Одессе - Братчук

СБУ посетит девушек в Одессе, которые снимали и публиковали видео взрывов в городе во время противовоздушной обороны.

Война • 27 февраля, 21:38 • 71650 просмотра

В Одессе взрывы, враг атакует город

В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.

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В двух селах Одесской области из-за отравления угарным газом пострадали 6 человек

Четверо взрослых и двое детей были госпитализированы после отравления угарным газом из-за неисправной системы отопления в двух селах Одесской области.

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На нескольких участках фронта продолжаются бои и обстрелы, ВСУ держат оборону

Ситуация на фронте остается стабильной на отдельных участках, но включает бои и вражеские обстрелы на разных направлениях: россияне совершили обстрелы вблизи Авдеевки, Первомайского и Роботино, тогда как украинцы отбили атаки в Белогоровке.

Война • 18 февраля, 23:09 • 30208 просмотра

Угроза атаки дронами: в Воздушных силах заявили, что вражеские беспилотники движутся с Черного моря

Воздушные силы сообщили, что зафиксировали несколько вражеских беспилотников, которые двигались со стороны Черного моря к Одесской, Николаевской и Белгород-Днестровской областей Украины.

Война • 9 февраля, 19:47 • 29723 просмотра

Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом

Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода линии электропередач, а два человека в Харьковской области отравились угарным газом.

Криминал и ЧП • 5 февраля, 09:11 • 21606 просмотра

Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес благодаря микрогранту "Власна справа"

Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес.

Экономика • 29 января, 08:29 • 35886 просмотра