Враг атаковал Одесскую область дронами: есть повреждения и пострадавший
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Белгород-Днестровский в Одесской области, повредив гражданскую инфраструктуру. В результате удара пострадал мужчина, ему оказывается медицинская помощь.
Ночью враг атаковал Белгород-Днестровский в Одесской области, повреждена гражданская инфраструктура, ранен мужчина, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Пострадал один человек
Детали
По словам главы ОВА, "в результате удара по Белгород-Днестровску есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части". "В одном из поврежденных частных домов пострадал мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - отметил он.
Все уполномоченные службы, по данным Кипера, работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
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