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Над Украиной за ночь сбили 55 из 108 вражеских дронов

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Ночью 12 мая РФ атаковала Украину 108 «Shahed» и другими БпЛА с разных направлений. Силы обороны сбили 55 «Shahed» на востоке, севере, юге и в центре страны, но 30 имитаторов были потеряны.

Над Украиной за ночь сбили 55 из 108 вражеских дронов

россия ночью запустила по Украине 108 беспилотников, сбито 55 из них, еще 30 - не достигли целей, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 мая враг атаковал 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно утрачены (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Одесская область, Николаевская область, Донецкая область и Житомирская область.

Почти половина боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба12.05.25, 08:39 • 398 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Николаевская область
Житомирская область
Одесская область
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