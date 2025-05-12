Над Украиной за ночь сбили 55 из 108 вражеских дронов
Киев • УНН
Ночью 12 мая РФ атаковала Украину 108 «Shahed» и другими БпЛА с разных направлений. Силы обороны сбили 55 «Shahed» на востоке, севере, юге и в центре страны, но 30 имитаторов были потеряны.
россия ночью запустила по Украине 108 беспилотников, сбито 55 из них, еще 30 - не достигли целей, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 мая враг атаковал 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 55 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно утрачены (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Одесская область, Николаевская область, Донецкая область и Житомирская область.
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