Над Україною за ніч збили 55 зі 108 ворожих дронів
Київ • УНН
Вночі 12 травня рф атакувала Україну 108 «Shahed» та іншими БпЛА з різних напрямків. Сили оборони збили 55 «Shahed» на сході, півночі, півдні та в центрі країни, але 30 імітаторів було втрачено.
росія вночі запустила по Україні 108 безпілотників, збито 55 з них, ще 30 - не досягли цілей, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 травня ворог атакував 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.
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