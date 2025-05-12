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Майже половина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу зафіксовано 155 бойових зіткнень, майже половина з яких – на Покровському напрямку. Також ворог був активнішим на Лиманському напрямку.

Майже половина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Майже половина від 155 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Лиманському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 12 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 11 травня, пише УНН.

Загалом, за вчора зафіксовано 155 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько 3500 обстрілів, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3443 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, склад військових запасів та пункт управління БпЛА російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Білогорівки й Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку минулої доби українські підрозділи відбили шість ворожих штурмів поблизу Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну спробу атаки позицій наших захисників.

На Гуляйпільському напрямку загарбник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав чотири авіаційних удари із застосуванням десяти керованих авіаційних бомб, а також здійснив 284 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 8 танків12.05.25, 07:56 • 1252 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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