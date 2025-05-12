Втрати ворога: за добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 8 танків
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомляє про значні втрати російських військ за 11 травня: ліквідовано 1170 осіб та знищено 8 танків. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули 967060 осіб.
За добу 11 травня російські війська втратили на війні з Україною 1170 солдатів та 8 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 967060 (+1170) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10800 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27)
- артилерійських систем ‒ 27718 (+48)
- РСЗВ ‒ 1381 (0)
- засоби ППО ‒ 1162 (+3)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35678 (+141)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48118 (+171)
- спеціальна техніка ‒ 3884 (+6)
Дані уточнюються.
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