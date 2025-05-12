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Втрати ворога: за добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 8 танків

Київ • УНН

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Генштаб ЗСУ повідомляє про значні втрати російських військ за 11 травня: ліквідовано 1170 осіб та знищено 8 танків. З початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули 967060 осіб.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 8 танків

За добу 11 травня російські війська втратили на війні з Україною 1170 солдатів та 8 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 967060 (+1170) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10800 (+8)
      • бойових броньованих машин ‒ 22473 (+27)
        • артилерійських систем ‒ 27718 (+48)
          • РСЗВ ‒ 1381 (0)
            • засоби ППО ‒ 1162 (+3)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35678 (+141)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48118 (+171)
                            • спеціальна техніка ‒ 3884 (+6)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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