Потери врага: за сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 8 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях российских войск за 11 мая: ликвидировано 1170 человек и уничтожено 8 танков. С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли 967060 человек.
За сутки 11 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 8 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 967060 (+1170) человек ликвидировано
- танков ‒ 10800 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 22473 (+27)
- артиллерийских систем ‒ 27718 (+48)
- РСЗО ‒ 1381 (0)
- средства ПВО ‒ 1162 (+3)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35678 (+141)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48118 (+171)
- специальная техника ‒ 3884 (+6)
Данные уточняются.
Напомним
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину, более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власти россии ставили перед собой.
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