Потери врага: за сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 8 танков

За сутки 11 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 8 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 967060 (+1170) человек ликвидировано

танков ‒ 10800 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 22473 (+27)

артиллерийских систем ‒ 27718 (+48)

РСЗО ‒ 1381 (0)

средства ПВО ‒ 1162 (+3)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35678 (+141)

крылатые ракеты ‒ 3197 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48118 (+171)

специальная техника ‒ 3884 (+6)

Данные уточняются.

Напомним

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину, более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власти россии ставили перед собой.

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