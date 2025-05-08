росія втратила понад 700 тисяч військових і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі в Україні - голова Військового комітету НАТО

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну, понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою. Про це повідомив адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО на щорічному Київському Безпековому Форумі передає кореспондент УНН.

росія втратила понад 700 тисяч своїх людей пораненими й загиблими, і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі. А без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія ніколи б навіть не змогла продовжувати війну. Присутність президента Сі на Червоній площі, запланована на завтра, є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу

Він також зазначив, що росія швидко перебудовується на "воєнні рейки", але водночас несе "величезні втрати за дуже маленькі перемоги".

Україні, попри питання з особовим складом, вдається дуже добре відстоювати свої позиції. Ми бачимо, на що перетворилося те, що кремль вважав триденною війною

Бауер додав, що всі мають погодитися із тим, що якась країна не може "захоплювати землі іншої країни" і громадськість не має приймати це як норму. Він підкреслив, що необхідно продовжувати підтримувати Україну та забезпечити досягнення справедливого миру.

росія здійснила повномасштабне вторгнення, але вторгнення почалося ще у 2014 році, і продовжувалося у 2022. Це перше. Друге. Нам також необхідно забезпечити, щоб був справедливий мир для України, щоб продовжувати підтримувати Україну, аби поставити її у найкращу і найсильнішу позицію при проведенні будь-яких переговорів, коли вони розпочнуться