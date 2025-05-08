росія втратила понад 700 тисяч військових і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі в Україні - голова Військового комітету НАТО

$41.440.02
47.070.11
ukenru
"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку
Ексклюзив
12:19 • 3386 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

12:11 • 8248 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

11:49 • 19899 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:18 • 28537 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

10:52 • 35005 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
08:51 • 33932 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

07:53 • 49906 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Ексклюзив
07:22 • 46419 перегляди

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

8 травня, 03:10 • 49872 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 61390 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+12°
2м/с
41%
749 мм
Популярнi новини

путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

8 травня, 02:39 • 57789 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

8 травня, 03:03 • 61409 перегляди

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

07:10 • 37606 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 75055 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 32370 перегляди
Публікації

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:49 • 19941 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

10:52 • 35046 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 75298 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 105720 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 142624 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 16692 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 32570 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 50089 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 81107 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 130313 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

росія втратила понад 700 тисяч військових і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі в Україні - голова Військового комітету НАТО

Київ • УНН

 • 3138 перегляди

росія втратила понад 700 тисяч військових, але не досягла жодної стратегічної цілі в Україні. Адмірал Бауер наголосив на підтримці України для досягнення справедливого миру.

росія втратила понад 700 тисяч військових і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі в Україні - голова Військового комітету НАТО

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну, понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою. Про це повідомив адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО на щорічному Київському Безпековому Форумі передає кореспондент УНН.

росія втратила понад 700 тисяч своїх людей пораненими й загиблими, і все ще не досягла жодної своєї стратегічної цілі. А без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія ніколи б навіть не змогла продовжувати війну. Присутність президента Сі на Червоній площі, запланована на завтра, є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються. Тому що їх лякає сила, яку демонструють країни-члени Альянсу

- наголосив Бауер.

Він також зазначив, що росія швидко перебудовується на "воєнні рейки", але водночас несе "величезні втрати за дуже маленькі перемоги".

Україні, попри питання з особовим складом, вдається дуже добре відстоювати свої позиції. Ми бачимо, на що перетворилося те, що кремль вважав триденною війною

- сказав адмірал.

Бауер додав, що всі мають погодитися із тим, що якась країна не може "захоплювати землі іншої країни" і громадськість не має приймати це як норму. Він підкреслив, що необхідно продовжувати підтримувати Україну та забезпечити досягнення справедливого миру.

росія здійснила повномасштабне вторгнення, але вторгнення почалося ще у 2014 році, і продовжувалося у 2022. Це перше. Друге. Нам також необхідно забезпечити, щоб був справедливий мир для України, щоб продовжувати підтримувати Україну, аби поставити її у найкращу і найсильнішу позицію при проведенні будь-яких переговорів, коли вони розпочнуться

- підкреслив адмірал.

"Не має бути жодних сумнівів: НАТО разом з Україною" - заступниця Генсека08.05.25, 13:13 • 5900 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Brent
$62.08
Bitcoin
$99,418.40
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.89
Золото
$3,350.20
Ethereum
$1,958.45