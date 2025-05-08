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"Не має бути жодних сумнівів: НАТО разом з Україною" - заступниця Генсека

Київ • УНН

 • 4416 перегляди

Радміла Шекеринська заявила, що НАТО надає Україні безпрецедентну військову допомогу. Організація зобов'язалась надати 20 млрд євро на військову допомогу за три місяці 2025 року.

"Не має бути жодних сумнівів: НАТО разом з Україною" - заступниця Генсека

НАТО надала Україні безпрецедентну військову підтримку та продовжує нарощувати її, аби український народ міг захиститися також і від майбутньої можливої агресії.

Про це повідомила заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська на 17-му Київському Безпековому Форумі передає УНН.

Український народ зазнав неймовірних страждань. Він заслуговує на справжній мир, захист і справжню безпеку. І цей вирішальний момент не має бути жодних сумнівів: НАТО разом з Україною

- заявила вона.

Вона додала, що країни-члени та партнери НАТО надали Україні безпрецедентну військову підтримку, а також фінансову та медичну, водночас нарощуючи її. Заступниця генсека НАТО наголосила, що за три місяці 2025 року організація зобов'язалась надати 20 млрд євро на військову допомогу.

Шекеринська запевнила, що НАТО продовжуватиме допомагати Україні, аби вона могла захиститися сьогодні та "стримати будь-яку можливу агресію у майбутньому".

Наша підтримка чітка і конкретна

- додала вона.

Нагадаємо

Під час брифінгу на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі генеральний секретар Марк Рютте завив, що за перші три місяці поточного року західні партнери виділили Україні 20 мільярдів євро і пообіцяв, що буде ще більше.

Також Рютте наголосив, що війна в Україні не є регіональним конфліктом, а глобальним, оскільки росія співпрацює з кількома іншими державами.

Альона Уткіна

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