"Не должно быть никаких сомнений: НАТО вместе с Украиной" - заместитель генсека НАТО
Киев • УНН
Радмила Шекеринска заявила, что НАТО оказывает Украине беспрецедентную военную помощь. Организация обязалась предоставить 20 млрд евро на военную помощь за три месяца 2025 года.
НАТО предоставила Украине беспрецедентную военную поддержку и продолжает наращивать ее, чтобы украинский народ мог защититься также и от будущей возможной агрессии.
Об этом сообщила заместитель Генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на 17-м Киевском Форуме безопасности передает УНН.
Украинский народ испытал невероятные страдания. Он заслуживает настоящего мира, защиты и настоящей безопасности. И в этот решающий момент не должно быть никаких сомнений: НАТО вместе с Украиной
Она добавила, что страны-члены и партнеры НАТО предоставили Украине беспрецедентную военную поддержку, а также финансовую и медицинскую, одновременно наращивая ее. Заместитель генсека НАТО подчеркнула, что за три месяца 2025 года организация обязалась предоставить 20 млрд евро на военную помощь.
Шекеринская заверила, что НАТО будет продолжать помогать Украине, чтобы она могла защититься сегодня и "сдержать любую возможную агрессию в будущем".
Наша поддержка четкая и конкретная
Напомним
Во время брифинга на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что за первые три месяца текущего года западные партнеры выделили Украине 20 миллиардов евро и пообещал, что будет еще больше.
Также Рютте подчеркнул, что война в Украине не является региональным конфликтом, а глобальным, поскольку россия сотрудничает с несколькими другими государствами.