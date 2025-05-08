Россия потеряла более 700 тысяч военных и всё ещё не достигла ни одной своей стратегической цели в Украине – глава Военного комитета НАТО

За время полномасштабного вторжения россии в Украину, более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власти россии ставили перед собой. Об этом сообщил адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО на ежегодном Киевском форуме безопасности, передает корреспондент УНН.

россия потеряла более 700 тысяч своих людей ранеными и погибшими, и все еще не достигла ни одной своей стратегической цели. А без поддержки Китая и других автократических режимов Россия никогда бы даже не смогла продолжать войну. Присутствие президента Си на Красной площади, запланированное на завтра, является как раз свидетельством того, что силы зла объединяются. Потому что их пугает сила, которую демонстрируют страны-члены Альянса

Он также отметил, что Россия быстро перестраивается на "военные рельсы", но в то же время несет "огромные потери за очень маленькие победы".

Украине, несмотря на вопросы с личным составом, удается очень хорошо отстаивать свои позиции. Мы видим, во что превратилось то, что кремль считал трехдневной войной

Бауэр добавил, что все должны согласиться с тем, что какая-то страна не может "захватывать земли другой страны", и общественность не должна принимать это как норму. Он подчеркнул, что необходимо продолжать поддерживать Украину и обеспечить достижение справедливого мира.

россия совершила полномасштабное вторжение, но вторжение началось еще в 2014 году, и продолжалось в 2022. Это первое. Второе. Нам также необходимо обеспечить, чтобы был справедливый мир для Украины, чтобы продолжать поддерживать Украину, чтобы поставить ее в наилучшую и сильнейшую позицию при проведении любых переговоров, когда они начнутся