111 боевых столкновений и 39 авиаударов: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

С начала суток 11 мая на фронте произошло 111 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли 39 авиационных ударов, сбросив 68 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 1262 дрона-камикадзе и осуществили 3821 обстрел по позициям наших войск и населенных пунктах - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник с начала суток дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор атаковал в районах Новой Кругляковки и Загрызового - украинские защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодези и в направлении Григоровки. Четыре боестолкновения не утихают.

На Северском направлении наши защитники отбивали четыре штурма оккупационных войск в районе Белогоровки, из которых два - продолжаются.

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На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Новомаркового, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отбили четыре атаки захватчиков.

Шесть раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Богатырь. Наши защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще девять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 368 оккупантов, из них 193 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили пять боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, автомобиль, 15 мотоциклов, 32 БпЛА, единицу специальной техники, пункт управления БпЛА; также повредили боевую бронированную машину, автомобиль, четыре мотоцикла и четыре артиллерийские системы - уточнили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Новоселки, Вольного Поля и Новополя. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Ореховском направлении враг проводил шесть наступательных действий в районе Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков. Украинские подразделения отбили все атаки.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло восемь атак противника, одна из которых продолжается до сих пор, также враг нанес два авиаудара, сбросив при этом четыре КАБ, совершил 134 артиллерийских обстрела, в частности восемь - из РСЗО.

Напомним

Российские войска обстреляли Харьковщину, ранены четыре человека в Купянске и Кондрашевской общине. Повреждена гражданская инфраструктура в разных районах области.

ВСУ ликвидировали 1310 оккупантов и более 200 единиц техники