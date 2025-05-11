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"Никогда больше войны": Папа Лев XIV призвал к миру в Украине

Киев • УНН

 • 262 просмотра

В первом воскресном благословении Папа Лев XIV призвал к справедливому миру в Украине и освобождению военнопленных. Он также призвал к возвращению украинских детей домой.

"Никогда больше войны": Папа Лев XIV призвал к миру в Украине

В своем первом воскресном благословении в качестве новоизбранного понтифика Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому миру в Украине. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

"Я тоже обращаюсь к великим державам мира, повторяя вечный призыв "Никогда больше войны"", - сказал Лео из лоджии собора Святого Петра, обращаясь к примерно 100 000 человек, собравшихся внизу.

Как пишет СМИ, это был первый раз, когда Лев вернулся в лоджию с тех пор, как он впервые появился миру в четверг вечером после своего чудесного избрания папой. Тогда он также передал послание мира.

Папа Лев также процитировал Папу Франциска, который осудил ряд конфликтов, опустошающих сегодня мир, назвав это "третьей мировой войной по частям".

"Я несу в своем сердце страдания любимого украинского народа", - сказал он. "Пусть будет сделано все возможное для скорейшего достижения подлинного, справедливого и прочного мира".

Он призвал к освобождению военнопленных и возвращению украинских детей в их семьи.

Украина надеется на поддержку Ватиканом усилий для достижения мира: как Зеленский поздравил нового Папу Римского08.05.25, 21:19 • 10139 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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