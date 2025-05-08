Украина надеется на поддержку Ватиканом усилий для достижения мира: как Зеленский поздравил нового Папу Римского

Президент Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на Святой Престол. Глава государства добавил, что Украина высоко ценит последовательную политику Святого Престола по осуждению военной агрессии российской федерации против Украины. Об этом Зеленский написал на своем Telegram, пишет УНН.

Искренне поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата

Глава государства отметил, что Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждению военной агрессии российской федерации против Украины и защите прав невинных гражданских граждан.

В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение длительного мира

Желаю Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в исполнении его высокой миссии. Ad multos annos! (Многие лета! – ред.)