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Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV
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Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

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Украина надеется на поддержку Ватиканом усилий для достижения мира: как Зеленский поздравил нового Папу Римского

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV, выразив благодарность за осуждение агрессии рф. Он надеется на дальнейшую поддержку Украины в восстановлении мира.

Украина надеется на поддержку Ватиканом усилий для достижения мира: как Зеленский поздравил нового Папу Римского

Президент Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на Святой Престол. Глава государства добавил, что Украина высоко ценит последовательную политику Святого Престола по осуждению военной агрессии российской федерации против Украины. Об этом Зеленский написал на своем Telegram, пишет УНН.

Искренне поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата 

- сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждению военной агрессии российской федерации против Украины и защите прав невинных гражданских граждан.

В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение длительного мира 

- отметил глава государства.

Желаю Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в исполнении его высокой миссии. Ad multos annos! (Многие лета! – ред.) 

- завершил поздравление Президент.

Дополнение

Дональд Трамп поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста с избранием Папой Львом XIV и назвал это честью для США. Он выразил надежду на скорую встречу с новым Папой.

Как сообщал УНН, новым Папой Римским стал уроженец США Роберт Фрэнсис Превост.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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