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Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV
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Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

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Україна сподівається на підтримку Ватиканом зусиль для досягнення миру: як Зеленський привітав нового Папу Римського

Київ • УНН

 • 1722 перегляди

Володимир Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV, висловивши вдячність за засудження агресії рф. Він сподівається на подальшу підтримку України у відновленні миру.

Україна сподівається на підтримку Ватиканом зусиль для досягнення миру: як Зеленський привітав нового Папу Римського

Президент Володимир Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV з обранням на Святий Престол. Глава держави додав, що Україна високо цінує послідовну політику Святого Престолу засудження військової агресії російської федерації проти України. Про це Зеленський написав на своєму Telegram, пише УНН.

Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату 

- сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії російської федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян.

У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру 

- зазначив глава держави.

Бажаю Його Святості Леву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії. Ad multos annos! (Многя літа! – ред.) 

- завершив привітання Президент.

Доповнення

Дональд Трамп привітав кардинала Роберта Френсіса Превоста з обранням Папою Левом XIV і назвав це честю для США. Він висловив надію на швидку зустріч з новим Папою.

Як повідомляв УНН, новим Папою Римським став уродженець США Роберт Френсіс Превост.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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