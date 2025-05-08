Трамп привітав першого в історії американського Папу
Київ • УНН
Дональд Трамп привітав кардинала Роберта Френсіса Превоста з обранням Папою Левом XIV і назвав це честю для США. Він висловив надію на швидку зустріч з новим Папою.
Президент США Дональд Трамп привітав Папу Лева XIV у своїй звичній манері — на своїй платформі Truth Social, передає УНН.
Вітаємо кардинала Роберта Френсіса Превоста, якого щойно було обрано Папою. Це така честь — усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке хвилювання і яка Велика Честь для нашої країни
Президент США додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Папою Левом XIV.
Це буде дуже значущий момент!
Новий Папа вийшов на балкон собору Святого Петра08.05.2025, 20:30 • 7004 перегляди
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, новим Папою Римським став уродженець США Роберт Френсіс Превост.