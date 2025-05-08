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Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV
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Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

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Трамп привітав першого в історії американського Папу

Київ • УНН

 • 4084 перегляди

Дональд Трамп привітав кардинала Роберта Френсіса Превоста з обранням Папою Левом XIV і назвав це честю для США. Він висловив надію на швидку зустріч з новим Папою.

Трамп привітав першого в історії американського Папу

Президент США Дональд Трамп привітав Папу Лева XIV у своїй звичній манері — на своїй платформі Truth Social, передає УНН.

Вітаємо кардинала Роберта Френсіса Превоста, якого щойно було обрано Папою. Це така честь — усвідомлювати, що він перший американський Папа. Яке хвилювання і яка Велика Честь для нашої країни 

- написав Трамп.

Президент США додав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Папою Левом XIV.

Це буде дуже значущий момент! 

- резюмував президент США.

Новий Папа вийшов на балкон собору Святого Петра08.05.2025, 20:30 • 7004 перегляди

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, новим Папою Римським став уродженець США Роберт Френсіс Превост.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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