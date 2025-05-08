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Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV
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Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

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Новий Папа вийшов на балкон собору Святого Петра

Київ • УНН

 • 7146 перегляди

Роберт Превост обраний новим Папою Левом XIV. Він привітав тисячі людей на площі Святого Петра.

Новий Папа вийшов на балкон собору Святого Петра

Роберт Превост, обраний новим Папою Левом XIV, з'явився на балконі собору Святого Петра, передає УНН.

Він махає тисячам людей на площі, які кричать та скандують його ім'я.

Новим Папою Римським обрано американця Роберта Превоста, він стане Левом XIV - ЗМІ08.05.2025, 20:22 • 7206 переглядiв

Виступаючи італійською мовою, понтифік сказав, що Папа Франциск завжди був "мужнім і благословенним Римом".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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