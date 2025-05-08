Новий Папа вийшов на балкон собору Святого Петра
Київ • УНН
Роберт Превост обраний новим Папою Левом XIV. Він привітав тисячі людей на площі Святого Петра.
Роберт Превост, обраний новим Папою Левом XIV, з'явився на балконі собору Святого Петра, передає УНН.
Він махає тисячам людей на площі, які кричать та скандують його ім'я.
Новим Папою Римським обрано американця Роберта Превоста, він стане Левом XIV - ЗМІ08.05.2025, 20:22 • 7206 переглядiв
Виступаючи італійською мовою, понтифік сказав, що Папа Франциск завжди був "мужнім і благословенним Римом".