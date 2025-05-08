Новый Папа вышел на балкон собора Святого Петра
Киев • УНН
Роберт Превост избран новым Папой Львом XIV. Он приветствовал тысячи людей на площади Святого Петра.
Роберт Превост, избранный новым Папой Львом XIV, появился на балконе собора Святого Петра, передает УНН.
Он машет тысячам людей на площади, которые кричат и скандируют его имя.
Новым Папой Римским избран американец Роберт Превост, он станет Львом XIV – СМИ08.05.2025, 20:22 • 5752 просмотра
Выступая на итальянском языке, понтифик сказал, что Папа Франциск всегда был "мужественным и благословенным Римом".