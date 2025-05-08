Новым Папой Римским избран американец Роберт Превост, он станет Львом XIV – СМИ
Киев • УНН
В Ватикане завершились выборы нового Папы Римского. Им стал Роберт Фрэнсис Превост из США, который примет имя Лев XIV и вскоре выступит с речью.
Новым Папой Римским стал уроженец США Роберт Фрэнсис Превост, передает УНН со ссылкой на Sky News.
По информации издания, папское имя Превоста будет Лев XIV.
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Выборы нового понтифика состоялись в первый полный день голосования 133 кардиналами-выборщиками.
Теперь он выступит со своей первой публичной речью и благословением для присутствующих на площади Святого Петра людей.
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