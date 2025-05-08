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Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV
17:55 • 1250 просмотра

Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

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Новым Папой Римским избран американец Роберт Превост, он станет Львом XIV – СМИ

Киев • УНН

 • 5926 просмотра

В Ватикане завершились выборы нового Папы Римского. Им стал Роберт Фрэнсис Превост из США, который примет имя Лев XIV и вскоре выступит с речью.

Новым Папой Римским избран американец Роберт Превост, он станет Львом XIV – СМИ

Новым Папой Римским стал уроженец США Роберт Фрэнсис Превост, передает УНН со ссылкой на Sky News.

По информации издания, папское имя Превоста будет Лев XIV.

Добавим

Выборы нового понтифика состоялись в первый полный день голосования 133 кардиналами-выборщиками.

Теперь он выступит со своей первой публичной речью и благословением для присутствующих на площади Святого Петра людей.

В Ватикане избрали нового Папу Римского: над Сикстинской капеллой белый дым 08.05.2025, 19:12 • 50301 просмотр

Антонина Туманова

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