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В Ватикане избрали нового Папу Римского: над Сикстинской капеллой белый дым

Киев • УНН

 • 9822 просмотра

В Ватикане верующие на площади святого Петра увидели над Сикстинской капеллой белый дым. Третья за сегодня попытка кардиналов избрать нового Папу Римского стала успешной.

В Ватикане избрали нового Папу Римского: над Сикстинской капеллой белый дым

В Ватикане верующие на площади святого Петра увидели над Сикстинской капеллой белый дым. Следовательно, третья за сегодня попытка кардиналов избрать нового Папу Римского стала успешной, пишет УНН со ссылкой на прямую трансляцию с площади.  

Детали

Новый Папа Римский был избран на второй день конклава на третьем голосовании. Скоро станет известно, кто возглавит более миллиарда католиков.

Стоит напомнить, что на конклаве 2005 года кардинал Йозеф Ратцингер одержал победу именно на второй день конклава во время третьего голосования.

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой21.04.25, 17:32 • 229173 просмотра

Павел Зинченко

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