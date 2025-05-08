У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим
Київ • УНН
У Ватикані віряни на площі святого Петра побачили над Сикстинською капелою білий дим. Третя за сьогодні спроба кардиналів обрати нового Папу Римського стала успішною.
У Ватикані віряни на площі святого Петра побачили над Сикстинською капелою білий дим. Отже третя за сьогодні спроба кардиналів обрати нового Папу Римського стала успішною, пише УНН з посиланням на пряму трансляцію з площі.
Деталі
Нового Папу Римського було обрано на другий день конклаву на третьому голосуванні. Скоро стане відомо, хто очолить більше мільярда католиків.
Варто загадати, що на конклаві 2005 року кардинал Йозеф Ратцингер здобув перемогу саме на другий день конклаву під час третього голосування.
Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою21.04.25, 17:32 • 229578 переглядiв
Нагадаємо
Раніше відбулося три невдалих спроби обрати Папу – одна в перший день колнклаву 7 травня і дві на другий день. Загалом три рази віряни, які зібралися на площі Святого Петра тричі бачили чорний дим над Сикстинською капелою.
Варто зазначити, що це треті підряд вибори Папи, на яких голову Католицької Церкви обрнали на другий день. Папи Бенедикт XVI та Франциск також були обрані на другий день конклаву.
Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського03.05.25, 09:22 • 16126 переглядiв