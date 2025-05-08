У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених
Ексклюзив
13:38 • 39902 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

13:00 • 79464 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
12:19 • 66913 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

12:11 • 71877 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

11:49 • 113220 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:18 • 85361 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

8 травня, 10:52 • 95427 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
8 травня, 08:51 • 41471 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

8 травня, 07:53 • 54824 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Ексклюзив
8 травня, 07:22 • 48037 перегляди

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+11°
1.5м/с
43%
749 мм
Популярнi новини

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

8 травня, 07:10 • 93189 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 169725 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 106159 перегляди

У Ватикані триває голосування за нового Папу Римського: деталі

8 травня, 09:23 • 63309 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 85596 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

13:49 • 43822 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

12:41 • 52228 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:49 • 113368 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 95507 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 171045 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Київ

Індія

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 86561 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 107149 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 66063 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 96018 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 144619 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Washington Post

YouTube

Spotify

Grand Theft Auto

У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим

Київ • УНН

 • 33843 перегляди

У Ватикані віряни на площі святого Петра побачили над Сикстинською капелою білий дим. Третя за сьогодні спроба кардиналів обрати нового Папу Римського стала успішною.

У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим

У Ватикані віряни на площі святого Петра побачили над Сикстинською капелою білий дим. Отже третя за сьогодні спроба кардиналів обрати нового Папу Римського стала успішною, пише УНН з посиланням на пряму трансляцію з площі.  

Деталі

Нового Папу Римського було обрано на другий день конклаву на третьому голосуванні. Скоро стане відомо, хто очолить більше мільярда католиків.

Варто загадати, що на конклаві 2005 року кардинал Йозеф Ратцингер здобув перемогу саме на другий день конклаву під час третього голосування.

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою21.04.25, 17:32 • 229578 переглядiв

Нагадаємо

Раніше відбулося три невдалих спроби обрати Папу – одна в перший день колнклаву 7 травня і дві на другий день. Загалом три рази віряни, які зібралися на площі Святого Петра тричі бачили чорний дим над Сикстинською капелою.

Варто зазначити, що це треті підряд вибори Папи, на яких голову Католицької Церкви обрнали на другий день. Папи Бенедикт XVI та Франциск також були обрані на другий день конклаву.

Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського03.05.25, 09:22 • 16126 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоНовини Світу
Ватикан
Brent
$62.90
Bitcoin
$101,283.80
S&P 500
$5,718.93
Tesla
$287.89
Газ TTF
$35.27
Золото
$3,315.40
Ethereum
$2,049.63