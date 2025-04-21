Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

Стати наступним Папою Римським може будь який кардинал Католицької Церкви, який бере участь у конклаві. При цьому шанси, що оберуть українця врай малі. Про це кореспонденту УНН розповів експерт з міжнародного публічного права та порівняльного конституційного права Олександр Марусяк.

Деталі процедури виборів Папи на Конклаві кардиналів регулюється Апостольською конституцією "Universi Dominici gregis" від 22 лютого 1996 року. Відповідно до цього документу Папою може стати тільки кардинал, якому у день смерті або зречення Папи не виповнилося 80 років - пояснив Марусяк.

Він також наголосив, що загалом Католицька Церква має більше 200 кардиналів, проте брати участь у конклаві можуть лише кардинали-виборщики (яких зараз 135).

"Ця ж конституція встановлює максимальну кількість кардиналів-виборщиків, присутніх на конклаві – 120, з яких і буде обраний Папа. Цікаво, що поки що незрозуміло, яким чином буде розв’язана наявна колізія з кількістю кардиналів-виборщиків, яка перевищує 120 осіб. Цілком імовірно, що не всі зі 135 кардиналів приїдуть на конклав; однак, не існує жодних заборон щодо участі конклаві для будь-якого легітимного кардинала-виборщика", - зазначив Марусяк.

Експерт також пояснив, що главу Української Греко-Католицької Церкви Святослава Шевчука не можуть обрати Папою, оскільки він не кардинал. Теоретично існує ймовірність обрання єпископа Мельбурнської єпархії УГКЦ Миколи Бичка.

Щодо Святослава Шевчука – оскільки він не є кардиналом, то він просто не братиме участі в конклаві. Що стосується кардинала Миколи Бичка – це наймолодший у світі кардинал (45 років), то його навряд чи оберуть з огляду на вік - пояснив юрист.

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

На думку експерта, також значну роль відіграє той факт, що усі потенційні кандидати українського походження належать до УГКЦ.

"Зважаючи на домінування у Колегії кардиналів представників латинської Церкви, обрання представника східних католицьких Церков sui iuris виглядає теоретично можливими, однак мало імовірним", - зазначив Марусяк.

"Крім того, важливо розуміти, що більшість від Колегії кардиналів складають кардинали, призначені Франциском, а це також впливатиме на процес виборів, оскільки цілком зрозуміло, що Папа часто керується своїми політичними чи богословськими міркуваннями щодо призначення кардиналів. Більшість у дві третіх голосів може отримати як центрист, так і ліберал чи консерватор. Там все може бути доволі спонтанно", - пояснив експерт.

Марусяк також нагадав, що тепер в колегії кардиналів багато ієрархів з інших континентів, що робить можливим повторного обрання не-європейця.

Раніше більшість кардиналів були з Європи. Тепер Франциск змінив цю тенденцію. До речі, цілком можуть обрати Папу з огляду на поточну політичну ситуацію (наприклад, когось проамериканського) - пояснив юрист.

Довідково

Зі 135 кардиналів-виборщиків, які є зараз, Папа Франциск призначив 108 (всього він призначив 149 кардиналів). З них 130 кардиналів-виборщиків з латинської Церкви, 5 зі східних Церков.

Доповнення

Тим часом, вже ЗМІ назвали основних претендентів на посаду глави Святого Престолу, відомі як "папабілі". Хтось з них може стати новим главою всесвітньої Католицької церкви:

Кардинал Луїс Антоніо Тагле: колишній архієпископ Манії, філіппінський прелат є давнім претендентом на папство.

Тагле вважається представником лівого крила і не соромився висловлювати ліберальні погляди, критикуючи погляд Церкви на розлучення та одностатеві стосунки. У цьому сенсі він, ймовірно, продовжить постійні спроби Папи Франциска модернізувати світогляд Церкви та зосередитися на поширенні соціальної справедливості.

Кардинал П’єтро Паролін: впливовий топ-дипломат Ватикану та поміркованих поглядів.

Паролін, якому зараз 70 років, підтримує ліберальний світогляд і нещодавно заявив, що сподівається на "кінець стражданням палестинського народу", а також закликав Європу "перевідкрити себе", щоб мати можливість протистояти "головним викликам" епохи.

Кардинал Вім Ейк: вважається, що колишній нідерландський лікар є головним консервативним суперником, який протистоїть прогресивному крилу Церкви.

Він рішуче виступав проти Папи Франциска через його схвалення цивільних шлюбів, а також критикував Папу через його неспроможність відхилити пропозицію, яка б дозволила протестантам приймати Євхаристію в католицьких церквах.

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу: архієпископ Кіншаси найбільш відомий тим, що відхилив декларацію Папи Франциска, яка дозволяє священикам благословляти неодружені та одностатеві пари.

Оскільки він представляє культурно консервативне африканське крило церкви, його обрання було б шоковою відмовою від спроб Папи Франциска оновити імідж католицизму в останні роки.

Кардинал Петер Ердо: угорець, раніше виступав проти розлучення або повторного одруження католиків, які приймали Святе Причастя.

Він був явним противником того, щоб європейські країни приймали біженців. Його вважають близьким до авторитарного лідера Угорщини Віктора Орбана, він також виступав проти масової міграції.

Кардинал Реймонд Берк: 76-річний Берк, американський консерватор, раніше оскаржував згоду Папи Франциска дозволити розлученим і повторно одруженим католикам приймати Євхаристію.

Він також кинув виклик Церкві щодо її нещодавньої позиції щодо контрацепції, гомосексуалістів і цивільних шлюбів. Як повідомляється, у листопаді 2023 року Папа Римський Франциск виселив Берка з його субсидованої квартири у Ватикані та скасував його зарплату як кардинала у відставці.

Нагадаємо

Ватикан повідомив про смерть Папи Римського Франциска. Папа Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х відреагував на смерть Папи Франциска. Він заявив, що життя Папи було присвячене Богові, людям і церкві, а також що він молився за Україну.

Митрополит Епіфаній також прокоментував смерть Папи Франциска, відзначивши його служіння та допомогу Україні. Він підкреслив важливість зусиль Папи у звільненні полонених і поверненні дітей, що "житимуть у серцях".

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