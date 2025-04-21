Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Сьогодні, 21 квітня, на наступний день після Великодня, у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Чим запам’ятався його понтифікат та яким було ставлення Папи Франциска до України - у матеріалі УНН.

"Найдорожчі брати і сестри, з глибоким сумом я повинен повідомити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Цього ранку о 7:35 єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Усе його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він навчав нас жити цінностями Євангелія з вірністю, мужністю та загальною любов’ю, особливо на користь найбідніших і маргіналізованих. Вдячність за його приклад як правдивого учня Господа Ісуса, ми вручаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Єдиного і Триєдиного Бога", - повідомив кардинал Кевін Фаррелл.

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Хвороба Папи

Папа був госпіталізований до поліклініки Агостіно Джемеллі в п’ятницю, 14 лютого 2025 року, після того, як кілька днів страждав від бронхіту.

Стан здоров'я Папи Франциска поступово погіршувався, і у вівторок, 18 лютого, його лікарі діагностували двобічну пневмонію.

Після 38 днів у лікарні Папа повернувся до своєї ватиканської резиденції в Casa Santa Marta, щоб продовжити своє одужання.

У 1957 році, коли йому було близько 20 років, Хорхе Маріо Берголіо переніс операцію в рідній Аргентині, щоб видалити частину його легені, яка була вражена важкою респіраторною інфекцією.

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З віком Папа Франциск часто хворів на респіраторні захворювання, навіть скасував запланований візит до Об’єднаних Арабських Еміратів у листопаді 2023 року через грип і запалення легенів.

Якими будуть похорони Папи

У квітні 2024 року покійний Папа Франциск схвалив оновлене видання літургійної книги для папських похоронних обрядів, яке має регулювати процес похорон Понтифіка.

Друге видання Ordo Exsequiarum Romani Pontificis вводить кілька нових елементів, у тому числі те, як слід поводитися з останками Папи після смерті.

За словами архієпископа Дієго Равеллі, Магістра Апостольських Церемоній, покійний Папа Франциск просив спростити похоронні обряди та зосередити їх на вияві віри Церкви у Воскресле Тіло Христа.

"Оновлений обряд, - сказав архієпископ Равеллі, - прагне ще більше підкреслити, що похорон Римського Понтифіка є похороном пастора і учня Христа, а не могутньої особи цього світу".

Франциск-священик

Коли Хорхе Маріо Бергольйо (мирське ім'я Папи Франциска) виповнилося 21 рік, то він вступив до семінарії. У 1958 році він приєднався до ордену єзуїтів і отримав гуманітарну освіту в навчальних закладах ордену. Потім Франциск вивчав гуманітарні науки, працював викладачем літератури й психології. Свій шлях священика Франциск почав у 1969 році.

Як пишуть у мережі, він став священником через невдалу любов. У юному віці він був закоханий у дівчину на ім'я Амалія. У дитинстві він заявляв, що якщо не одружиться з нею, то стане священником. Втім, батьки дівчини були проти їхньої дружби. Цю історію розповідала Амалія, в яку у дитинстві був закоханий майбутній Папа Римський.

Понтифікат Франциска

Францист став Папою Римським 13 березня 2013 року. Він замінив на цій посаді Бенедикта XVI, який зрікся престолу через проблеми зі здоров'ям. Бенедикт XVI помер у грудні 2022 року.

Його Понтифікат запам’ятався передусім безперервними літургійними реформами, а також спробами будувати діалог з іншими релігіями та атеїстами.

Папа Римський та Україна

Деякі дії та слова Папи Франциска викликали обурення та нерозуміння в Україні. Зокрема на Хресній дорозі у Ватикані після початку повномасштабного вторгнення хрест разом несли українка і росіянка. Крім того, Папа засудив рішення України заборонити діяльність російської церкви на своїй території.

Разом з тим Папа активно приймав паломників з України, спілкувався з військовослужбовцями і навіть отримав від них підписаний український прапор. Подібних зустрічей з російськими військовими ніколи не було.

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