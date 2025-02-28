Папа Франциск більше не в критичному стані - AFP

Стан Папи Римського Франциска наразі не є критичним, повідомило джерело у Ватикані в п'ятницю, після низки клінічних поліпшень у 88-річного понтифіка, який страждає на пневмонію в обох легенях, повідомляє AFP, пише УНН.

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Папа провів останні два тижні в римській лікарні Джемеллі, і Ватикан повідомив про поступове поліпшення його стану в останні дні.

Джерело у Ватикані повідомило в п'ятницю, що "критичний стан наразі минув", але попередило, що загальний стан Франциска "залишається складним", а його прогноз, як і раніше, "стриманий".

Раніше в п'ятницю Ватикан повідомив, що Папа провів ще одну спокійну ніч у лікарні.

Доповнення

Після госпіталізації 14 лютого через утруднене дихання стан понтифіка викликав загальну тривогу, оскільки він погіршився до пневмонії в обох легенях.

Але рецидиву нападу задухи, якого він зазнав на вихідних, не було, і відтоді Ватикан опублікував більш оптимістичні медичні оновлення.

У понеділок він повідомив, що у Франциска "невелике поліпшення", а у вівторок зазначив, що його стан "критичний, але стабільний", востаннє, коли він використовував термін "критичний" для його стану.

У середу було повідомлено про "подальше невелике поліпшення", а в четвер Ватикан заявив, що "клінічний стан Святого Отця, як підтверджено, покращується і сьогодні".

Однак Ватикан поки що не змінив прогноз Папи зі "стриманого", що означає, що лікарі не прогнозуватимуть зміни в його здоров'ї.

Медичні експерти попередили, що вік Франциска і хронічне респіраторне захворювання, на яке він страждає, означають, що стійке одужання може зайняти час.

"З огляду на складність клінічної картини, необхідні додаткові дні клінічної стабільності для визначення прогнозу", - заявив Ватикан у четвер.

Франциск, який є папою з 2013 року, продовжує працювати в лікарні, де він перебуває у спеціальних папських апартаментах на 10-му поверсі.

За даними Ватикану, він також робить дихальні вправи між відпочинком і молитвами.

Це перебування в лікарні є четвертим за його майже 12-річне папство і найтривалішим.

Останніми роками він переніс операцію на товстій кишці, операцію з видалення грижі та болі в коліні й стегні, через які він змушений був пересуватися в інвалідному візку.

Були припущення про те, що Франциск може тепер піти у відставку, особливо з урахуванням того, що його графік був заповнений папськими обов'язками на тлі святкування святого ювілейного року.

"Якщо Папа виживе, багато хто вважає, що він захоче закінчити ювілейний рік, але потім, коли йому виповниться 89 років, він зіткнеться з питанням, йти у відставку чи ні", - сказав італійський експерт із Ватикану Марко Політі агентству AFP.

Франциск завжди був готовий наслідувати приклад свого попередника Бенедикта XVI, який 2013 року пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям - фізичного і психічного.

Але Папа Франциск до своєї госпіталізації неодноразово заявляв, що ще не час - і, можливо, ніколи не настане.