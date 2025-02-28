Папа Франциск больше не в критическом состоянии - AFP

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18997 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37696 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69246 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219634 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126230 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394498 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313291 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214265 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244494 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255298 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11441 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12377 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14247 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17296 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14691 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135167 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219634 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394498 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256102 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313291 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5132 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17347 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47569 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72884 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57922 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Папа Франциск больше не в критическом состоянии - AFP

Киев • УНН

 • 20506 просмотра

Состояние 88-летнего Папы Франциска, госпитализированного с пневмонией, улучшается после двух недель в больнице. Понтифик продолжает работать в специальных апартаментах, выполняя дыхательные упражнения между отдыхом.

Папа Франциск больше не в критическом состоянии - AFP

Состояние Папы Римского Франциска в настоящее время не критическое, сообщил источник в Ватикане в пятницу, после ряда клинических улучшений у 88-летнего понтифика, страдающего пневмонией в обоих легких, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Папа провел последние две недели в римской больнице Джемелли, и Ватикан сообщил о постепенном улучшении его состояния в последние дни.

Источник в Ватикане сообщил в пятницу, что "критическое состояние на данный момент прошло", но предупредил, что общее состояние Франциска "остается сложным", а его прогноз по-прежнему "сдержан".

Ранее в пятницу Ватикан сообщил, что Папа провел еще одну спокойную ночь в больнице.

Дополнение

После госпитализации 14 февраля из-за затрудненного дыхания состояние понтифика вызвало всеобщую тревогу, поскольку оно ухудшилось до пневмонии в обоих легких.

Но рецидива приступа удушья, который он перенес на выходных, не было, и с тех пор Ватикан опубликовал более оптимистичные медицинские обновления.

В понедельник он сообщил, что у Франциска "небольшое улучшение", а во вторник отметил, что его состояние "критическое, но стабильное", последний раз, когда он использовал термин "критическое" для его состояния.

В среду было сообщено о "дальнейшем небольшом улучшении", а в четверг Ватикан заявил, что "клиническое состояние Святого Отца, как подтверждено, улучшается и сегодня".

Однако Ватикан пока не изменил прогноз Папы со "сдержанного", что означает, что врачи не будут прогнозировать изменения в его здоровье.

Медицинские эксперты предупредили, что возраст Франциска и хроническое респираторное заболевание, которым он страдает, означают, что устойчивое выздоровление может занять время.

"Учитывая сложность клинической картины, необходимы дополнительные дни клинической стабильности для определения прогноза", - заявил Ватикан в четверг.

Франциск, который является папой с 2013 года, продолжает работать в больнице, где он находится в специальных папских апартаментах на 10-м этаже.

По данным Ватикана, он также делает дыхательные упражнения между отдыхом и молитвами.

Это пребывание в больнице является четвертым за его почти 12-летнее папство и самым продолжительным.

В последние годы он перенес операцию на толстой кишке, операцию по удалению грыжи и боли в колене и бедре, из-за которых он вынужден был передвигаться в инвалидной коляске.

Были предположения о том, что Франциск может теперь уйти в отставку, особенно с учетом того, что его график был заполнен папскими обязанностями на фоне празднования святого юбилейного года.

"Если Папа выживет, многие полагают, что он захочет закончить юбилейный год, но потом, когда ему исполнится 89 лет, он столкнется с вопросом, уходить в отставку или нет", - сказал итальянский эксперт по Ватикану Марко Полити агентству AFP.

Франциск всегда был готов последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI, который в 2013 году ушел в отставку из-за проблем со здоровьем - физического и психического.

Но Папа Франциск до своей госпитализации неоднократно заявлял, что еще не время - и, возможно, никогда не наступит.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Рим
Папа Франциск
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49