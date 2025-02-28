Папа Франциск больше не в критическом состоянии - AFP

Состояние Папы Римского Франциска в настоящее время не критическое, сообщил источник в Ватикане в пятницу, после ряда клинических улучшений у 88-летнего понтифика, страдающего пневмонией в обоих легких, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Папа провел последние две недели в римской больнице Джемелли, и Ватикан сообщил о постепенном улучшении его состояния в последние дни.

Источник в Ватикане сообщил в пятницу, что "критическое состояние на данный момент прошло", но предупредил, что общее состояние Франциска "остается сложным", а его прогноз по-прежнему "сдержан".

Ранее в пятницу Ватикан сообщил, что Папа провел еще одну спокойную ночь в больнице.

Дополнение

После госпитализации 14 февраля из-за затрудненного дыхания состояние понтифика вызвало всеобщую тревогу, поскольку оно ухудшилось до пневмонии в обоих легких.

Но рецидива приступа удушья, который он перенес на выходных, не было, и с тех пор Ватикан опубликовал более оптимистичные медицинские обновления.

В понедельник он сообщил, что у Франциска "небольшое улучшение", а во вторник отметил, что его состояние "критическое, но стабильное", последний раз, когда он использовал термин "критическое" для его состояния.

В среду было сообщено о "дальнейшем небольшом улучшении", а в четверг Ватикан заявил, что "клиническое состояние Святого Отца, как подтверждено, улучшается и сегодня".

Однако Ватикан пока не изменил прогноз Папы со "сдержанного", что означает, что врачи не будут прогнозировать изменения в его здоровье.

Медицинские эксперты предупредили, что возраст Франциска и хроническое респираторное заболевание, которым он страдает, означают, что устойчивое выздоровление может занять время.

"Учитывая сложность клинической картины, необходимы дополнительные дни клинической стабильности для определения прогноза", - заявил Ватикан в четверг.

Франциск, который является папой с 2013 года, продолжает работать в больнице, где он находится в специальных папских апартаментах на 10-м этаже.

По данным Ватикана, он также делает дыхательные упражнения между отдыхом и молитвами.

Это пребывание в больнице является четвертым за его почти 12-летнее папство и самым продолжительным.

В последние годы он перенес операцию на толстой кишке, операцию по удалению грыжи и боли в колене и бедре, из-за которых он вынужден был передвигаться в инвалидной коляске.

Были предположения о том, что Франциск может теперь уйти в отставку, особенно с учетом того, что его график был заполнен папскими обязанностями на фоне празднования святого юбилейного года.

"Если Папа выживет, многие полагают, что он захочет закончить юбилейный год, но потом, когда ему исполнится 89 лет, он столкнется с вопросом, уходить в отставку или нет", - сказал итальянский эксперт по Ватикану Марко Полити агентству AFP.

Франциск всегда был готов последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI, который в 2013 году ушел в отставку из-за проблем со здоровьем - физического и психического.

Но Папа Франциск до своей госпитализации неоднократно заявлял, что еще не время - и, возможно, никогда не наступит.