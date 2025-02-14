Папа Франциск знову госпіталізований для обстеження та лікування бронхіту

Папа Франциск вирушив до римської лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де пройде необхідні діагностичні обстеження та продовжить лікування бронхіту.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу, передає УНН.

Сьогодні вранці, після закінчення аудієнцій, Папа Франциск буде госпіталізований в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі для проведення деяких необхідних діагностичних обстежень і для продовження в лікарняних умовах лікування бронхіту, який досі триває - зазначили у пресслужбі.

Святіший Отець уже кілька днів мав проблеми зі здоров’ям, через що не зміг особисто зачитати катехизу під час загальної аудієнції та проповідь.

Цього тижня він проводив робочі зустрічі у "Домі святої Марти", а не в Апостольському палаці. Це вже четверта госпіталізація Папи Франциска в цій лікарні.

Раніше він перебував там після операції на товстій кишці у червні 2021 року, лікування респіраторної інфекції в березні 2023 року та хірургічного втручання на черевній стінці в червні 2023-го.

Нагадаємо

9 лютого Папа Римський Франциск не зміг завершити виголошення своєї недільної проповіді через проблеми з диханням.