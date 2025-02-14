Папа Франциск снова госпитализирован для обследования и лечения бронхита

Папа Франциск отправился в римскую больницу им. Агостино Джемелли, где пройдет необходимые диагностические обследования и продолжит лечение бронхита.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, передает УНН.

Сегодня утром, после окончания аудиенций, Папа Франциск будет госпитализирован в больницу им. Агостино Джемелли для проведения некоторых необходимых диагностических обследований и для продолжения в больничных условиях лечения бронхита, который до сих пор продолжается - отметили в пресс-службе.

Святейший Отец уже несколько дней имел проблемы со здоровьем, из-за чего не смог лично зачитать катехизис во время общей аудиенции и проповедь.

На этой неделе он проводил рабочие встречи в «Доме святой Марты», а не в Апостольском дворце. Это уже четвертая госпитализация Папы Франциска в этой больнице.

Ранее он находился там после операции на толстой кишке в июне 2021 года, лечения респираторной инфекции в марте 2023 года и хирургического вмешательства на брюшной стенке в июне 2023-го.

Напомним,

9 февраля Папа Римский Франциск не смог завершить произнесение своей воскресной проповеди из-за проблем с дыханием.