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Financial Times

Джей Ді Венс зустрівся з Папою Римським Франциском на Великдень: що відомо

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Віце-президент США Джей Ді Венс мав коротку зустріч з Папою Франциском у Ватикані на Великдень. Це перша зустріч віце-президента з Понтифіком з 2020 року; Папа подарував Венсу краватку, чотки та великодні яйця для дітей.

Джей Ді Венс зустрівся з Папою Римським Франциском на Великдень: що відомо

Віце-президент США Джей Ді Венс і Папа Римський Франциск зустрілися у Ватикані у Великодню неділю, незадовго до того, як Понтифік виголосив проповідь, закликаючи політичних лідерів підтримати вразливі верстви населення. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це стало першою зустріччю між віце-президентом США та Понтифіком з 2020 року. При цьому Венс лише у 2019 році прийняв католицизм.

Венс поспілкувався з Папою Франциском, який сидів в інвалідному візку. Понтифік подарував віце-президенту США ватиканську краватку, чотки та великодні яйця для кожного з дітей Венса

- пише видання.

"Я знаю, що Ви почуваєтеся погано, але приємно бачити Вас у кращому стані. Дякую за зустріч", - сказав Венс католицькому лідеру, якого минулого місяця виписали з лікарні після боротьби з пневмонією.

Автори вказують, що перебування Венса у Ватикані тривало не більше 20 хвилин. При цьому йому передував більш тривалий візит віце-президента США в суботу, під час якого Святий Престол заявив, що відбувся "обмін думками" з представниками церкви з низки питань, включаючи мігрантів, біженців і в'язнів. У Ватикані назвали суботню зустріч "щирою".

Нагадаємо

Папа Римський Франциск у великодньому посланні "Urbi et Orbi" побажав воскреслому Христу принести мир стражденній Україні. Він також закликав припинити конфлікт у Газі.

Папа Франциск з'явився у Ватикані на Великдень, сидів у кріслі колісному20.04.25, 14:23 • 2830 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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