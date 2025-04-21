Джей Ді Венс зустрівся з Папою Римським Франциском на Великдень: що відомо

Віце-президент США Джей Ді Венс і Папа Римський Франциск зустрілися у Ватикані у Великодню неділю, незадовго до того, як Понтифік виголосив проповідь, закликаючи політичних лідерів підтримати вразливі верстви населення. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

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Зазначається, що це стало першою зустріччю між віце-президентом США та Понтифіком з 2020 року. При цьому Венс лише у 2019 році прийняв католицизм.

Венс поспілкувався з Папою Франциском, який сидів в інвалідному візку. Понтифік подарував віце-президенту США ватиканську краватку, чотки та великодні яйця для кожного з дітей Венса - пише видання.

"Я знаю, що Ви почуваєтеся погано, але приємно бачити Вас у кращому стані. Дякую за зустріч", - сказав Венс католицькому лідеру, якого минулого місяця виписали з лікарні після боротьби з пневмонією.

Автори вказують, що перебування Венса у Ватикані тривало не більше 20 хвилин. При цьому йому передував більш тривалий візит віце-президента США в суботу, під час якого Святий Престол заявив, що відбувся "обмін думками" з представниками церкви з низки питань, включаючи мігрантів, біженців і в'язнів. У Ватикані назвали суботню зустріч "щирою".

Нагадаємо

Папа Римський Франциск у великодньому посланні "Urbi et Orbi" побажав воскреслому Христу принести мир стражденній Україні. Він також закликав припинити конфлікт у Газі.

Папа Франциск з'явився у Ватикані на Великдень, сидів у кріслі колісному