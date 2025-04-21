Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским Франциском на Пасху: что известно

$41.380.00
47.000.00
ukenru
На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
20 апреля, 14:07 • 14123 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 32790 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 48859 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 15:10 • 50735 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 58308 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 32077 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 25925 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 20953 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 81462 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 86266 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
0м/с
45%
748 мм
Популярные новости

Трамп назвал Байдена "дебилом" в Пасхальном приветствии

20 апреля, 15:27 • 4592 просмотра

Китай протестировал неядерную водородную бомбу

20 апреля, 15:47 • 12157 просмотра

В Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать "пасхальное перемирие"

20 апреля, 16:09 • 11255 просмотра

Авиаудар по Константиновке: под завалами нашли тела двух погибших

20 апреля, 16:34 • 10447 просмотра

Немецкая фирма кормит российскую военную машину стратегическим сырьем - расследование

19:04 • 14472 просмотра
публикации

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 22355 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 25097 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 48859 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 42845 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 42402 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Александр Сырский

Папа Франциск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 58308 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 33057 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 34765 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 35671 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 69383 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Фокс Ньюс

M142 HIMARS

Financial Times

Беспилотный летательный аппарат

Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским Франциском на Пасху: что известно

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел короткую встречу с Папой Франциском в Ватикане на Пасху. Это первая встреча вице-президента с Понтификом с 2020 года; Папа подарил Вэнсу галстук, четки и пасхальные яйца для детей.

Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским Франциском на Пасху: что известно

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Папа Римский Франциск встретились в Ватикане в Пасхальное воскресенье, незадолго до того, как Понтифик произнес проповедь, призывая политических лидеров поддержать уязвимые слои населения. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это стало первой встречей между вице-президентом США и Понтификом с 2020 года. При этом Вэнс только в 2019 году принял католицизм.

Вэнс пообщался с Папой Франциском, который сидел в инвалидном кресле. Понтифик подарил вице-президенту США ватиканский галстук, четки и пасхальные яйца для каждого из детей Вэнса

- пишет издание.

"Я знаю, что Вы чувствуете себя неважно, но приятно видеть Вас в лучшем состоянии. Спасибо за встречу", - сказал Вэнс католическому лидеру, которого в прошлом месяце выписали из больницы после борьбы с пневмонией.

Авторы указывают, что пребывание Вэнса в Ватикане длилось не более 20 минут. При этом ему предшествовал более длительный визит вице-президента США в субботу, во время которого Святой Престол заявил, что состоялся "обмен мнениями" с представителями церкви по ряду вопросов, включая мигрантов, беженцев и заключенных. В Ватикане назвали субботнюю встречу "искренней".

Напомним

Папа Римский Франциск в пасхальном послании "Urbi et Orbi" пожелал воскресшему Христу принести мир страждущей Украине. Он также призвал прекратить конфликт в Газе.

Папа Франциск появился в Ватикане на Пасху, сидел в инвалидном кресле20.04.25, 14:23 • 2828 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Папа Франциск
Соединенные Штаты
Ватикан
Brent
$67.07
Bitcoin
$85,179.00
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,361.84
Ethereum
$1,587.00