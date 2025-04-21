Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским Франциском на Пасху: что известно

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Папа Римский Франциск встретились в Ватикане в Пасхальное воскресенье, незадолго до того, как Понтифик произнес проповедь, призывая политических лидеров поддержать уязвимые слои населения. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что это стало первой встречей между вице-президентом США и Понтификом с 2020 года. При этом Вэнс только в 2019 году принял католицизм.

Вэнс пообщался с Папой Франциском, который сидел в инвалидном кресле. Понтифик подарил вице-президенту США ватиканский галстук, четки и пасхальные яйца для каждого из детей Вэнса