Джей Ди Вэнс встретился с Папой Римским Франциском на Пасху: что известно
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел короткую встречу с Папой Франциском в Ватикане на Пасху. Это первая встреча вице-президента с Понтификом с 2020 года; Папа подарил Вэнсу галстук, четки и пасхальные яйца для детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Папа Римский Франциск встретились в Ватикане в Пасхальное воскресенье, незадолго до того, как Понтифик произнес проповедь, призывая политических лидеров поддержать уязвимые слои населения. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это стало первой встречей между вице-президентом США и Понтификом с 2020 года. При этом Вэнс только в 2019 году принял католицизм.
Вэнс пообщался с Папой Франциском, который сидел в инвалидном кресле. Понтифик подарил вице-президенту США ватиканский галстук, четки и пасхальные яйца для каждого из детей Вэнса
"Я знаю, что Вы чувствуете себя неважно, но приятно видеть Вас в лучшем состоянии. Спасибо за встречу", - сказал Вэнс католическому лидеру, которого в прошлом месяце выписали из больницы после борьбы с пневмонией.
Авторы указывают, что пребывание Вэнса в Ватикане длилось не более 20 минут. При этом ему предшествовал более длительный визит вице-президента США в субботу, во время которого Святой Престол заявил, что состоялся "обмен мнениями" с представителями церкви по ряду вопросов, включая мигрантов, беженцев и заключенных. В Ватикане назвали субботнюю встречу "искренней".
Напомним
Папа Римский Франциск в пасхальном послании "Urbi et Orbi" пожелал воскресшему Христу принести мир страждущей Украине. Он также призвал прекратить конфликт в Газе.
Папа Франциск появился в Ватикане на Пасху, сидел в инвалидном кресле20.04.25, 14:23 • 2828 просмотров