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Папа Франциск появился в Ватикане на Пасху, сидел в инвалидном кресле

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Папа Франциск (88) появился 20 апреля на площади в Ватикане на Пасху в инвалидном кресле для благословения. Понтифик благословил верующих, сказал "Счастливой Пасхи!" и призвал остановить войны в мире.

Папа Франциск появился в Ватикане на Пасху, сидел в инвалидном кресле

В воскресенье, 20 апреля, Папа Римский Франциск появился на площади Святого Петра в Ватикане, где проходят праздничные торжества, чтобы дать пасхальное благословение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Отмечается, что 88-летний понтифик прибыл на площадь Святого Петра, где проходят пасхальные торжества, около полудня.

По данным ABC News, понтифик появился на публике после короткой встречи с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом.

Сидя в инвалидном кресле, он благословил толпу и сказал: "Buona Pasqua!" или "Счастливой Пасхи!"

Пусть принцип гуманности никогда не перестанет быть характерной чертой наших ежедневных действий. Перед лицом жестокости конфликтов, в которых участвуют беззащитные граждане и которые нападают на школы, больницы и гуманитарных работников, мы не можем позволить себе забыть, что удары наносятся не по целям, а по людям, каждый из которых имеет душу и человеческое достоинство

- говорится в благословении.

Как пишет ABC News, Папа Франциск также призвал к прекращению конфликтов на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Напомним

Пасха в Ватикане 20 апреля началась без участия Папы Римского Франциска. Он восстанавливается после двусторонней пневмонии, мессу провел кардинал Анджело Комастри.

Папа Франциск был настолько близок к смерти, что врачи размышляли над тем, чтобы прекратить лечение - Reuters25.03.25, 16:59 • 25046 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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