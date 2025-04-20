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Великодня меса у Ватикані розпочалася без Папи Римського: він продовжує одужувати після пневмонії

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Великдень у Ватикані 20 квітня розпочався без участі Папи Римського Франциска. Він відновлюється після двосторонньої пневмонії, месу провів кардинал Анджело Комастрі.

Великодня меса у Ватикані розпочалася без Папи Римського: він продовжує одужувати після пневмонії

У неділю, 20 квітня, у Ватикані розпочалося святкування Великодня без Папи Римського Франциска. 88-річний понтифік продовжує відновлюватися після ледь не смертельного нападу подвійної пневмонії. Про це інформує агенція Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що замість Папи Римського Франциска Святкову месу на площі Святого Петра провів кардинал Анджело Комастрі - колишній протоієрей базиліки Святого Петра.

Франциск з'являвся на публіці лише кілька разів з моменту повернення до Ватикану 23 березня після 38-денного перебування в лікарні. Він пропустив урочисті богослужіння Великої п'ятниці і Великої суботи перед Великоднем, але згідно з буклетом меси і літургійними планами, опублікованими Ватиканом, очікується, що він з'явиться в неділю

- повідомляє інформагенція АР.

Великдень у Ватикані традиційно включає месу і благословення Папи Urbi et Orbi (в перекладі з латинської - "місту і світу"), промову, виголошену з лоджії над входом до базиліки, яка, як правило, є оглядом гарячих точок світу і людських страждань. Залишається невідомим, чи з'явиться Папа Римський на цьому святі, чи буде він на ньому. Йому все ще потрібні великі зусилля, щоб подавати голос, і його дихання залишається утрудненим.

Нагадаємо

14 лютого Папу Франциска госпіталізували до римської лікарні для обстеження та лікування бронхіту.

25 березня Папа Франциск вчергове потрапив до лікарні з бронхітом, який переріс у двосторонню пневмонію. Лікарі розглядали можливість припинення лікування через критичний стан здоров'я.

16 квітня Vatican News повідомили, що через тривале відновлення Папи Франциска після хвороби, Великодні богослужіння у Ватикані відбудуться без особистої участі понтифіка.

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