Великодня меса у Ватикані розпочалася без Папи Римського: він продовжує одужувати після пневмонії

У неділю, 20 квітня, у Ватикані розпочалося святкування Великодня без Папи Римського Франциска. 88-річний понтифік продовжує відновлюватися після ледь не смертельного нападу подвійної пневмонії. Про це інформує агенція Associated Press (АР), передає УНН.

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Зазначається, що замість Папи Римського Франциска Святкову месу на площі Святого Петра провів кардинал Анджело Комастрі - колишній протоієрей базиліки Святого Петра.

Франциск з'являвся на публіці лише кілька разів з моменту повернення до Ватикану 23 березня після 38-денного перебування в лікарні. Він пропустив урочисті богослужіння Великої п'ятниці і Великої суботи перед Великоднем, але згідно з буклетом меси і літургійними планами, опублікованими Ватиканом, очікується, що він з'явиться в неділю - повідомляє інформагенція АР.

Великдень у Ватикані традиційно включає месу і благословення Папи Urbi et Orbi (в перекладі з латинської - "місту і світу"), промову, виголошену з лоджії над входом до базиліки, яка, як правило, є оглядом гарячих точок світу і людських страждань. Залишається невідомим, чи з'явиться Папа Римський на цьому святі, чи буде він на ньому. Йому все ще потрібні великі зусилля, щоб подавати голос, і його дихання залишається утрудненим.

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14 лютого Папу Франциска госпіталізували до римської лікарні для обстеження та лікування бронхіту.

25 березня Папа Франциск вчергове потрапив до лікарні з бронхітом, який переріс у двосторонню пневмонію. Лікарі розглядали можливість припинення лікування через критичний стан здоров'я.

16 квітня Vatican News повідомили, що через тривале відновлення Папи Франциска після хвороби, Великодні богослужіння у Ватикані відбудуться без особистої участі понтифіка.

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